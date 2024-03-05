У Кремлі приховали статистику соцвиплат, щоб засекретити втрати ЗС РФ, — ISW

Аналітики припускають, що уряд Росії не оголошував дані соціальних служб за 2022 рік, аби замаскувати свої проблеми з наданням обіцяної допомоги постраждалим та учасникам повномасштабного вторгнення.

Related video

Уряд Російської Федерації приховав дані про отримувачів послуг соціальної підтримки у 2022 році, ймовірно, для маскування втрат, зазнаних у перший рік повномасштабної війни в Україні. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 5 березня.

Російське опозиційне видання "Верстка" провело розслідування Єдиної державної інформаційної системи соціального захисту Росії та 4 березня повідомило, що вони приховали дані про отримувачів соціальних виплат у 2022 році.

Крім того, у виданні зазначили, що частина прихованих даних містить інформацію, яка може виявити масштаби втрат в Україні, наприклад показники про "вдів військовослужбовців, які загинули під час проходження військової служби" та "громадян, які отримали поранення, контузії, травми та каліцтва виконання обов'язків військової служби".

Експерти Інституту вивчення війни припускають, що статистику приховали, аби запобігти соціальному невдоволенню, що виникло навколо повідомлень про втрати росіян в Україні.

Відповідною інформацією поділилися лише у 2023 та 2024 роках, коли лінія Кремля щодо втрат Росії дещо консолідувалася, щоб усунути "соціальні шоки".

Аналітики припускають, що Кремль також не оголошував дані соціальних служб за 2022 рік, аби приховати свої проблеми з наданням обіцяних заходів соціальної підтримки різним особам, особливо тим, хто постраждав від першого року війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 березня повідомив, що від початку лютого 2024 року Російська Федерація втратила 15 військових літаків.