Втрати ЗСУ, озвучені Зеленським, відрізняються від оцінки США, — The NYT

Журналісти стверджують, що раніше отримали від офіційних американських осіб інформацію про те, що щонайменше 70 тисяч українських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення.

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Цифри українських втрат у війні проти Росії, оголошені у неділю президентом Володимиром Зеленським, різко відрізняються від тих, які надали офіційні особи США. Про це повідомляє The New York Times.

Журналісти видання зазначили, що незалежний аналіз цій заяві дати не вдалося. Заява президента Володимира Зеленського щодо 31 тисячі загиблих українських військових не збігається з оцінками офіційних осіб США, які минулого літа оцінювали втрати набагато вищими.

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Тоді заявляли, що було вбито близько 70 тисяч українців і від 100 до 120 було поранено. Втрати російських військових, за словами офіційних осіб, були приблизно вдвічі більші.

Зеленський натомість сказав, що хоче протистояти російській пропаганді та іншим оцінкам, які поставили українські втрати на набагато вищий рівень. Його заява пролунала в той час, коли Збройні сили Україні, як заявили американські журналісти, відступають на більшій частині лінії фронту, а російські війська здійснюють наступальні операції на сході та півдні. Тиждень тому Москва захопила місто Авдіївку, українську фортецю на сході, і останніми днями її війська повільно просуваються на захід, намагаючись закріпитися в цьому районі.

Втрати України – заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого під час пресконференції у рамках Форуму "Україна. Рік 2024" заявив, що 31 тисяча українських військових загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Інформація про те, що Україна з 24 лютого 2022 року втратила понад 300 тисяч осіб, не відповідає дійсності. Загальні втрати військ РФ, за словами президента, оцінюються у майже 500 тисяч.

Кількість поранених українських військових керівник держави оголосити відмовився. З його слів, якщо оголосити цю цифру, Росія буде знати, скільки людей "пішло з поля боя". Також він не став називати кількість безвісти зниклих військових.

На окупованих територіях, як заявив Зеленський, загинули десятки тисяч цивільних. Скільки з них були вбиті та закатовані, він не знає.

Нагадаємо, 25 лютого Зеленський назвав терміни нового наступу військ РФ. Навесні, за словами президента, варто очікувати "різні політичні та фінансові хвилі". Водночас, якщо Кремль матиме можливість, у 2024 році ЗС РФ підуть у наступ.