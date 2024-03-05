В Кремле скрыли статистику соцвыплат, чтобы засекретить потери ВС РФ, — ISW

Аналитики предполагают, что правительство России не оглашало данные социальных служб за 2022 год, чтобы замаскировать свои проблемы с предоставлением обещанной помощи пострадавшим и участникам полномасштабного вторжения.

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Правительство Российской Федерации скрыло данные о получателях услуг социальной поддержки в 2022 году, вероятно, для маскировки потерь, понесенных в первый год полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 5 марта.

Российское оппозиционное издание "Верстка" провело расследование Единой государственной информационной системы социальной защиты России и 4 марта сообщило, что они скрыли данные о получателях социальных выплат в 2022 году.

Кроме того, в издании отметили, что часть скрытых данных содержит информацию, которая может выявить масштабы потерь в Украине, например показатели о "вдовах военнослужащих, погибших во время прохождения военной службы" и "гражданах, которые получили ранения, контузии, травмы и увечья при исполнении обязанностей военной службы".

Эксперты Института изучения войны предполагают, что статистику скрыли, чтобы предотвратить социальное недовольство, возникшее вокруг сообщений о потерях россиян в Украине.

Соответствующей информацией поделились только в 2023 и 2024 годах, когда линия Кремля относительно потерь России несколько консолидировалась, чтобы устранить "социальные шоки".

Аналитики предполагают, что Кремль также не оглашал данные социальных служб за 2022 год, чтобы скрыть свои проблемы с предоставлением обещанных мер социальной поддержки различным лицам, особенно тем, кто пострадал от первого года войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 марта сообщил, что с начала февраля 2024 года Российская Федерация потеряла 15 военных самолетов.