Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, — Зеленський (відео)

За словами очільника держави, лише за цей тиждень українським військовим вдалося ліквідувати сім винищувачів Російської Федерації.

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Від початку лютого 2024 року Російська Федерація втратила 15 військових літаків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного звернення в Telegram.

Голова країни уточнив, що лише за цей тиждень українським військовим вдалося збити сім російських військових літаків.

"Саме тих, які скидають ці бомби і вбивають…Це правильна динаміка їхніх втрат", — запевняє президент.

За словами Зеленського, чим більше в України буде можливостей збивати російську авіацію та чим далі на окупованій території українська армія буде знищувати російську логістику, тим більше життів буде врятовано.

"Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно", — наголошує він.

Президент зазначив, що головне — це "політична воля", аби усе реалізувати і дати саме такий рівень постачання, який допоможе Україні.

"Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії — якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам. Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними — усіх у світі, хто цінує життя", — йдеться у повідомленні.

Збиття російської авіації

Нагадаємо, вранці 1 березня українські військові знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

29 лютого авіаексперт Анатолій Храпчинський заявив, що РФ втратила в Україні вже третину літаків Су-34. Але щоденні скиди КАБів тривають.

28 лютого зʼявились супутникові знімки, які доказують успішне збиття Су-34 ПКС РФ.

27 лютого Микола Олещук заявив, що Збройні сили України вдруге за день збили російський винищувач Су-34. За його словами, за таких втрат авіації росіяни мали б замислитися і принаймні на час "припинити "авіаційні м'ясні штурми".

Раніше, з 17 по 21 лютого, українським військовим вдалося збити сім російських винищувачів і бомбардувальників Су-35 і Су-34, які окупанти використовують для ударів по Україні. За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, Україна почала реалізовувати концепцію "Зони заборони доступу".