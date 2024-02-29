Будували 5 років: ЗС РФ втратили в Україні вже третину літаків Су-34 (відео)

Попри втрату літаків РФ і далі продовжуватиме застосовувати керовані авіабомби, щоб мати хоч якесь просування на фронті.

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Росіяни втратили майже третину літаків Су-34,а для хоч якогось просування на фронті все частіше застосовують керовані авіабомби. Про це розповів в ефірі "Київ 24" експерт з питань авіації, заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський

"За 2 роки повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні стільки літаків, скільки будувала понад 5 з половиною років. Суттєва врата. Це — третина літаків Су-34, яка стояла в них на озброєнні", — зазначив він.

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Російські війська почали скидати КАБи по містах України в тилу (відео)

Анатолій Храпчинський додав, що російські окупанти і далі застосовуватимуть КАБи для ударів по прифронтових населених пунктах, оскільки зрозуміли, що тільки так вони можуть десь просунутися.

"Тут ще є такий невід'ємний фактор це те, що Росія воює до останнього військового, і їм дуже потрібно скидання КАБів. Ми бачимо, що саме така стратегія допомогає їм захоплювати деякі позиції. Вони будуть скидати КАБи на цивільні міста, аби тільки захопити хоч якусь ділянку землі", — говорить експерт.

Нагадаємо, що російське командування використало керовані авіабомби, щоб обстріляти місто Курахове, у напрямку якого рветься ЗС РФ. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житловий квартал.

Раніше військовий оглядач повідомив, що в деякі дні ЗС РФ запускало по Авдіївці до сотні керованих авіабомб. Літаки, які запускали КАБи, ЗСУ почали збивати — зокрема, 27 лютого ворог втратив два бомбардувальники, а кількома днями раніше — ще сім.