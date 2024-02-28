КАБи по теплоцентралі: у мережі опублікували кадри влучання по ТЕС в Кураховому (відео)

Керовані авіабомби ЗС РФ вдарили по теплостанції, яка взимку обігрівала жителів Курахового. Кожна бомба важила 250 кг, свідчать дані прокуратури.

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Російське командування використало керовані авіабомби (КАБи), щоб обстріляти місто Курахове, у напрямку якого рветься ЗС РФ. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житловий квартал. Кадри з місця подій опублікували у Telegram-каналі Supernova.

На відео можна побачити двоповерхову споруду з трубами — у підписі вказано, що це Курахівська ТЕС. У правому верхньому куті зображення з'являється російська авіабомба, яка врізається у споруду. У кадр потрапляє дата і час надзвичайної події — 22 лютого 2024 року, 10 ранку.

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На інших записах — моменти влучання КАБів по інших об'єктах в Кураховому. Зокрема, на одному записі видно три стовпи диму від удару посеред кварталу багатоквартирних будинків. На другому — вибух між трубами промислового підприємства.

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Зазначимо, Курахове — місто у Донецькій області, у якому до повномасштабного вторгнення РФ проживало близько 18 тис. людей. Станом на 28 лютого відстань від населеного пункту до лінії боїв — близько 20 км. Бої точаться на автошляху, який проходить через Мар'їнку у напрямку Донецька.

Курахове - відстань до лінії фронту Фото: DeepStateMAP

Про удар 22 лютого, який показали на відео, раніше розповідали у Донецькій обласній прокуратурі. У дописі прокуратури вказано, що ворог використав КАБ-250 (вага бомби — 250 кг) — відповідні уламки показали на фото. Внаслідок удару поранено дев'ятеро людей: двоє жінок та семеро чоловіків.

Курахове - уламки КАБ-250 Фото: Донецька обласна прокуратура

У звіті українського командування станом на вечір 28 лютого вказується, що ЗС РФ 20 разів атакували біля Авдіївки, про Мар'їнський напрямок інформація відсутня. Тим часом після відступу з Авдіївки, яке сталось 17 лютого, у мережі з'явився допис військкора, яка розповіла, що віднедавна під загрозою опинилось Курахове, а також Вугледар.

Нагадуємо, військовий оглядач повідомив, що у деякі дні ЗС РФ запускало по Авдіївці до сотні керованих авіабомб. Літаки, які запускали КАБи, ЗСУ почали збивати — зокрема, 27 лютого ворог втратив два бомбардувальники, а кількома днями раніше — інших сім.

28 лютого росіяни застосували КАБи для удару по Куп'янську у Харківській області. Бомби ударили по кав'ярні та церкві, загинуло двоє людей.