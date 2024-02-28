ЗС РФ вдарили КАБами по Куп'янську: влучили в церкву, є жертви (фото)

Російські літаки запускають авіабомби по Куп'янську, перебуваючи у "безпеці" за 50-70 км від лінії боїв. Від удару ворога є загиблі та пранені.

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Вдень 28 лютого російські війська вдарили керованими авіабомбами (КАБами) по центру міста Куп'янськ у Харківській області. КАБи влучили у цивільні споруди, внаслідок чого загинуло двоє людей. Про деталі російського обстрілу пресслужба Головного управління Національної поліції Харківщини розповіла на порталі відомства.

У дописі вказано, що авіабомби вибухнули в центрі Куп'янська біля місцевої кав'ярні та біля храму "Ісуса Христа" Української церкви християн-євангелістів (у провулку Кривому, б. 4). Загалом постраждало троє людей, з них двоє загиблих.

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Загинули — двоє чоловіків, пояснили в поліції. Перша жертва росіян — 39-річний українець, який перебував біля кав'ярні. Його 31-річна сестра отримала поранення. Друга жертва — 58-річний священник: його завалило уламками, врятувати не вдалось.

Поліція опублікувала світлини з місця подій, на яких видно зруйновані вщент будівлі і тіла загиблих. Фокус не публікує світлин з етичних міркувань.

Відстань від Куп'янська до лінії боїв, згідно з даними онлайн-карти DeepState, — близько 8 км. При цьому КАБи запускаються з бомбардувальників Су-34, Су-35 ЗС РФ, а можливе місце пуску може бути за 50-70 км, над окупованою частиною Луганщини або навіть з території Бєлгородської області.

Удар по Куп'янську - конфігурація лінії фронту станом на 28 лютого 2024 року Фото: DeepState

Бої під Куп'янськом — деталі

Зазначимо, ЗСУ визволили Куп'янськ під час наступальної операції восени 2022 року. Починаючи з осені (орієнтовно) 2023 року, ЗС РФ намагаються відбити місто. При цьому російське командування кидає вперед колони бронетехніки, а українські бійці показують, як її систематично знищують. Останній "здобуток" окупантів — захоплення села Табаївка, розташованого за 20 на південний схід від Куп'янська — інформацію підтвердили експерти порталу DeepState наприкінці січня 2024 року.

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 лютого ворог 13 разів атакував на Куп'янському напрямку: усі атаки відбили.

Тим часом військовий оглядач зауважив, що під час боїв за Авдіївку російське командування у певні дні запускали більш як 90 КАБів по позиціях українських воїнів. Вздовж усієї лінії фронту відбувались масовані авіаудари — по близько 220 авіабомб на добу. Водночас у лютому ЗС РФ втратили більш як 10 літаків, серед них — бомбардувальники Су-34 та Су-35, які запускали КАБи на східному відтинку фронту.

Нагадуємо, українське командування 27 лютого повідомило про збиття відразу двох Су-34 на сході. Також з'явилось підтвердження, що ворогу вдається просуватись далі на захід після окупації Авдіївки: втрачено ще два села на лінії фронту.