Виловлюємо носії: чи поменшало КАБів після збиття російських Су-34, — оглядач

Українці збивають недостатньо літаків ЗС РФ, щоб ці результати стали відчутні на лінії фронту, пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Російське командування не звертає уваги на масовані втрати бомбардувальників на Східному відтинку фронту в Україні. Ворог позбувся майже 15 літаків, але продовжує ними жертвувати, щоб запускати по українських позиціях сотні керованих авіабомб (КАБів). Про особливості дій ЗС РФ військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів на сторінці Facebook.

Коваленко навів дані про темпи використання КАБів на лінії фронту. Зокрема, 26 лютого росіяни запустили 121 керовану авіабомбу, 25 лютого — майже стільки ж (119). Перед цим, 16-17 лютого, ворог застосував 151 бомбу, із них 94 били прицільно саме по Авдіївці в Донецькій області. У цілому росіяни застосували 1200 КАБів (період підрахунку не вказаний).

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Водночас у період із 16 по 26 лютого росіяни втратили сім бомбардувальників Су-34 та Су-35, які запускають КАБи. Однак подібне падіння літаків чомусь не вплинуло на інтенсивність застосування авіабомб, підсумував оглядач "Інформаційного спротиву".

На думку Коваленка, із ситуації випливають два висновки.

По-перше, українці й надалі продовжать нищити носії КАбів.

По-друге, кількість знищених носіїв КАБів (Су-34 та Су-35) недостатньо велика, щоб з'явились зміни в інтенсивності обстрілів.

Щоб вплинути на кількість російської авіації на лінії фронту, Україна повинна задіяти ще більше спеціальних інструментів, які надаються західними партнерами, пояснив Олександр Коваленко.

Авіація РФ — особливості використання та втрат

Зазначимо, Су-34 — винищувач-бомбардувальник, здатний запустити 12-16 шт. фугасних авіабомб ФАБ-500 (авіабомба вагою 500 кг: якщо прилаштувати "крила" та систему навігації, перетворюється на КАБ), або 22 шт. ФАБ-250 (250 кг), або 34 шт. ФАБ-100 (100 кг). Су-35 — багатоцільовий винищувач, який здатен нести вісім КАБ-500 або три КАБ-1500.

Коваленко раніше проаналізував про ситуацію із Су-34 та Су-35: із якими темпами РФ їх втрачає та з якими темпами виробляє. Протягом двох років війни ЗСУ збили від третини до половини Су-34 та кілька одиниць Су-35. Згідно з даними оглядача, росіяни не змогли налагодити випуск нових літаків, що на 100% відновлювати втрачені.

Нагадуємо, 27 лютого українське командування повідомило про збиття ще двох бомбардувальників на лінії фронту. Перший Су-34 знищили близько 11 год, другий — близько 14 год. Також у січні та лютому росіяни втратили ще два дорогоцінні літаки-шпигуни А-50.