Росія – вже без 50 Су-34. Скільки ще потрібно збити літаків, щоб позбавитися КАБів

Related video

Кілька слів про падіння Су-34...

Згідно з верифікованими даними, за весь час повномасштабної війни в Україні ПКС РФ втратили 25 фронтових бомбардувальників недо-винищувачів Су-34. При цьому остання верифікація втрат датована 22 грудня 2023 року.

Згідно ж із не верифікованими даними, ПКС РФ втратили за два роки понад 50 Су-34 знищеними і пошкодженими.

Нагадаю, що станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну, на озброєнні ПКС РФ було 110 Су-34, з яких боєздатними було менше 100.

Тим часом Росія продовжує виробляти Су-34, і її потенціал — це рамки ескадрильї на рік, тобто від 10 до 12 літаків, або 1 літак на місяць. Іншими словами, якщо втрати Су-34 будуть виведені на рівень 2-3 літаки на місяць, компенсувати їхні втрати виробництвом буде неможливо, а загальна чисельність буде йти в "мінус". Але важливо навіть не це...

Російський ВПК не може виробляти більше одного Су-34 на місяць Фото: Facebook

Під час падіння Су-34 висока ймовірність загибелі й пілота. І в той час, як сам літак російський ВПК зможе побудувати за місяць, отримати кваліфікованого пілота-аса для Су-34 можливо тільки після 5-10 років навчання, постійних тренувань, практики тощо.

Цікаво й те, що якщо навіть пілоту вдається катапультуватися, то ще не факт, що після приземлення він виживе. Річ у тім, що російські крісла пілотів зроблені, як для людей, і під час приземлення на грішну землю пілоти нерідко ламали шию, дехто ламав хребет або кінцівки.

Усе вищевикладене підводить до того, що за умови стабільного відстрілу Су-34-х у певний момент у ПКС РФ може виникнути проблема з основною робочою пташкою, яку застосовують для ударів КАБами.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо