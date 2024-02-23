Россия - уже без 50 Су-34. Сколько еще нужно сбить самолетов, чтобы избавиться от КАБов

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Пару слов о падениях Су-34…

Согласно верифицированным данным, за все время полномасштабной войны в Украине ВКС РФ потеряли 25 фронтовых бомбардировщиков недо-истребителей Су-34. При этом последняя верификация потерь датирована 22 декабря 2023 года.

Согласно же не верифицированным данным, ВКС РФ потеряли за два года более 50 Су-34 уничтоженными и поврежденными.

Напомню, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину, на вооружении ВКС РФ было 110 Су-34, из которых боеспособными было менее 100.

Между тем, Россия продолжает производить Су-34, и ее потенциал — это рамки эскадрильи в год, то есть от 10 до 12 самолетов, или 1 самолет в месяц. Иными словами, если потери Су-34 будут выведены на уровень 2-3 самолета в месяц, компенсировать их потери производством будет невозможно, а общая численность будет уходить в "минус". Но важно даже не это…

Российский ВПК не может производить больше одного Су-34 в месяц Фото: Facebook

Во время падения Су-34 высока вероятность гибели и пилота. И в то время, как сам самолет российский ВПК сможет построить за месяц, получить квалифицированного пилота-аса для Су-34 возможно только после 5-10 лет обучения, постоянных тренировок, практики и т.д.

Интересно и то, что если даже пилоту удается катапультироваться, то еще не факт, что после приземления он выживет. Дело в том, что российские кресла пилотов сделаны, как для людей, и при приземлении на грешную землю пилоты нередко ломали шею, некоторые ломали позвоночник либо конечности.

Все вышеизложенное подводит к тому, что при стабильном отстреле Су-34-х в какой-то момент у ВКС РФ может возникнуть проблема с основной рабочей птичкой, применяемой для ударов КАБами.

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