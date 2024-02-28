КАБы по теплоцентрали: в сети опубликовали кадры попадания по ТЭС в Курахово (видео)

Управляемые авиабомбы ВС РФ ударили по теплостанции, которая зимой обогревала жителей Курахово. Каждая бомба весила 250 кг, свидетельствуют данные прокуратуры.

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Российское командование использовало управляемые авиабомбы (КАБы), чтобы обстрелять город Курахово, в направлении которого рвется ВС РФ. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилой квартал. Кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале Supernova.

На видео можно увидеть двухэтажное сооружение с трубами — в подписи указано, что это Кураховская ТЭС. В правом верхнем углу изображения появляется российская авиабомба, которая врезается в сооружение. В кадр попадает дата и время чрезвычайного происшествия — 22 февраля 2024 года, 10 утра.

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На других записях — моменты попадания КАБов по другим объектам в Курахово. В частности, на одной записи видно три столба дыма от удара посреди квартала многоквартирных домов. На второй — взрыв между трубами промышленного предприятия.

Ситуация на Донбассе — детали

Отметим, Курахово — город в Донецкой области, в котором до полномасштабного вторжения РФ проживало около 18 тыс. человек. По состоянию на 28 февраля расстояние от населенного пункта до линии боев — около 20 км. Бои идут на автодороге, которая проходит через Марьинку в направлении Донецка.

Курахово — расстояние до линии фронта Фото: DeepStateMAP

Об ударе 22 февраля, который показали на видео, ранее рассказывали в Донецкой областной прокуратуре. В заметке прокуратуры указано, что враг использовал КАБ-250 (вес бомбы — 250 кг) — соответствующие обломки показали на фото. В результате удара ранены девять человек: две женщины и семь мужчин.

Курахово — обломки КАБ-250 Фото: Донецкая областная прокуратура

В отчете украинского командования по состоянию на вечер 28 февраля указывается, что ВС РФ 20 раз атаковали возле Авдеевки, о Марьинском направлении информация отсутствует. Между тем после отступления из Авдеевки, которое произошло 17 февраля, в сети появилось сообщение военкора, которая рассказала, что с недавних пор под угрозой оказалось Курахово, а также Угледар.

Напоминаем, военный обозреватель сообщил, что в некоторые дни ВС РФ запускало по Авдеевке до сотни управляемых авиабомб. Самолеты, которые запускали КАБы, ВСУ начали сбивать — в частности, 27 февраля враг потерял два бомбардировщика, а несколькими днями ранее — другие семь.

28 февраля россияне применили КАБы для удара по Купянску в Харьковской области. Бомбы ударили по кафе и церкви, погибли два человека.