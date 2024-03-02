Перший у березні: Повітряні сили збили черговий літак Су-34

У лютому українські військові збили 13 ворожих літаків. У перший день весни було збито ще один Су-34.

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Українські військові знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 вранці 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил в телеграм-каналі.

У звіті військові розповіли про атаку дронів-камікадзе "Шахед", ракет Х-59 і Х-35, а також про збитий літак Су-34. Зазначається, що тактичний бомбардувальник Су-34 було збито вранці 1 березня на східному напрямку. Ворожий борт намагався вдарити по українських позиціях керованими авіабомбами КАБ.

Відомо, що у лютому захисники збили 13 літаків Су-34, Су-35 і літак ДРЛО А-50У.

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Захисники збили 14 із 17 ударних дронів-камікадзе "Шахед" в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Сумській і Дніпропетровській областях. Внаслідок влучань і падіння уламків є загиблі і постраждалі у Харкові й Одесі.

Скріншот допису Повітряних сил про Су-34 Фото: Повітряні сили України

Нагадаємо, 29 лютого авіаексперт Анатолій Храпчинській заявив, що РФ втратила в Україні вже третину літаків Су-34. Але щоденні скиди КАБів тривають.

28 лютого зʼявились супутникові знімки, які доказують успішне збиття Су-34 ПКС РФ.