Ни мира, ни войны: Путин нацелился на ЕС, активно атакуя ее инфраструктуру, — Welt

На фоне войны РФ против Украины, Москва продолжает активно вмешиваться в процессы в ЕС с помощью гибридных методов, среди которых шпионаж, кибератаки, распространение дезинформации и прямые акции саботажа.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает активно влиять на процессы в ЕС с помощью гибридных методов, которые заставляют западные страны серьезнее относиться к угрозам со стороны РФ. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в разведслужбах западных стран.

Собеседники рассказали журналистам, что по их оценкам, российский лидер не планирует уменьшать давление на страны Европы и пытается увеличивать свое влияние. В зоне риска находятся не только страны Балтии, но и ФРГ и ряд ведущих государств ЕС.

Западные разведки указывают, что российская сторона ведет активную реализацию "гибридных методов", среди которых кибератаки, шпионаж, распространение дезинформации и акции саботажа. Также российские спецслужбы активно действуют среди политических кругов в разных странах Европы.

СМИ пишет, что такие действия на себе уже начала ощущать Германия. В Федеральной службе защиты Конституции ФРГ (BfV) отмечают рост количества арестов подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами, начиная от работников правительственных учреждений и заканчивая бывшими или действующими военными.

Уже бывший глава BfV Томас Хальденванг, который покинул свой пост 13 ноября, заявил журналистам, что его ведомство "уже некоторое время наблюдает за агрессивными действиями российских разведывательных служб".

Журналисты указывают, что такие действия РФ вызывают серьезное беспокойство спецслужб западных стран. Именно поэтому разведывательные ведомства активно противодействуют прямым угрозам и пытаются уменьшить влияние РФ на процессы в европейских государствах.

Напомним, Фокус писал, что российские агенты могут шпионить за обучением бойцов ВСУ в Британии. Британских военных предупредили, что Россия привлекла шпионов для слежки за украинскими военными во время учений за рубежом и получения разведывательной информации.

Также мы сообщали, что РФ пытается всеми силами восстановить шпионскую сеть в ЕС. Высылка российских дипломатов усложнила шпионские операции. И поэтому РФ вынуждена подкупать местных граждан, чтобы обеспечивать себя необходимой информацией.