"Старі та нові нацисти": глава Сирії на зустрічі з Путіним підтримав війну в Україні (відео)

За словами сирійського авторитарного лідера Башара Асада, його позиція пояснюється не тільки дружбою і відданістю РФ, а й тим, що світ "потребує стабілізації".

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У середу, 15 березня, президент Сирії Башар аль-Асад на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі публічно висловився за розв'язану Росією війну в Україні і заявив, що ЗС РФ бореться зі "старими і новими нацистами", яких підтримує Захід. Про це повідомляє Sky News.

За словами Асада, він хотів скористатися нагодою та повторити сирійську позицію, оскільки це був його перший візит до РФ після початку масштабного російського вторгнення в Україну.

"Я кажу, що це старі та нові нацисти, тому що Захід приймав старих нацистів у себе на землі, зараз він став їх підтримувати нині", — заявив Асад.

Він також додав, що позиція Сирії не пояснюється лише дружбою та відданістю РФ, а тим, що світ потребує стабілізації.

РФ — основний союзник режиму Асада в Сирії, де громадянська війна забрала життя близько півмільйона людей. За підтримки РФ Асаду вдалося зазнати перелому в Громадянській війні, яка почалася в 2011 році як повстання прихильників демократії.

У Путіна є трохи закордонних союзників. На голосуванні ООН у річницю початку масштабного вторгнення російських військ в Україну резолюцію, яка закликає зупинити бойові зіткнення, не підтримали лише сім країн: Білорусь, Сирія, Еритрея, Північна Корея, Малі, Нікарагуа та сама РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін анонсував плани масштабного розширення виробництва зброї для війни в Україні. Озброєння та техніка потрібні терміново зараз і стануть у нагоді в майбутньому, пояснив він.

Нагадаємо, що росіян намагаються зобов'язати платити за ППО в платіжках за комуналку. З такою пропозицією виступив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.