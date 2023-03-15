"Для захисту": росіян хочуть зобов'язати платити за ППО у платіжках за комуналку, — документ

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов вже закликав російських бізнесменів самостійно купувати для компаній засоби захисту від атак, але тепер це може зачепити всіх мешканців Брянської області.

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У Росії хочуть зобов'язати місцевих жителів платити витрати на ППО під виглядом комунальних платежів. Ініціативу опубліковано на сайті обласної думи.

На цей раз голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов висунув пропозицію, щоб включити до платежів ЖКГ витрати на боротьбу з безпілотниками та посилення ППО. Зокрема йдеться про Брянську область.

"Було розглянуто ініціативу голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова та запропоновано опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини видатків. Вони стосуватимуться забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак", — йдеться у повідомленні, яке опубліковано на сайті обласної думи.

У РФ мешканців можуть зобов'язати платити за ППО Фото: Скріншот

Якщо рішення буде ухвалено, то перші платіжки з урахуванням видатків на захист від БПЛА та на посилення ППО росіяни отримають уже у квітні цього року.

Примітно, що 4 березня голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов вже висував таку пропозицію. Пов'язана вона була із російськими підприємцями. За його словами, компанії можуть самостійно захистити себе від БПЛА, якщо закуплять на свої об'єкти недорогі засоби боротьби з безпілотниками.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти", — заявив Картаполов.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни російська влада почала повідомляти про те, що в різних сферах країни "успішно" відпрацювало ППО, хоча в інтернеті постійно з'являються кадри з пожежами та руйнуваннями.

1 березня The Insider повідомив про розміщення мобільної станції радіолокаційної розвідки та цілевказівки П-18-2 "Прима" біля станції метро "Салар'єво" у Москві. У виданні зазначили, що поруч із таким об'єктом мають перебувати комплекси ППО.