"Для защиты": россиян хотят обязать платить за ПВО в платежках за коммуналку, — документ
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже призывал российских бизнесменов покупать для компаний самостоятельно средства защиты от атак, но теперь это может коснуться всех жителей Брянской области.
В Российской Федерации хотят обязать местных жителей платить расходы на ПВО под видом коммунальных платежей. Инициатива опубликована на сайте областной думы.
В этот раз глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выдвинул предложение, чтобы включить в платежи ЖКХ расходы на борьбу с беспилотниками и усиление ПВО. В частности речь идет о Брянской области.
"Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов. Они будут касаться обеспечения работы средств ПВО для защиты области от террористических атак", — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте областной думы.
Если решение будет принято, то первые платежки с учетом расходов на защиту от БПЛА и на усиление ПВО россияне получат уже в апреле нынешнего года.
Примечательно, что 4 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже выдвигал подобное предложение. Связано оно было с российскими предпринимателями. По его словам компании могут самостоятельно защитить себя от БПЛА если закупят на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Картаполов.
Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны российские власти начали сообщать о том, что в различных областях страны "успешно" отработало ПВО, хотя в интернете постоянно появляются кадры с пожарами и разрушениями.
1 марта The Insider сообщил о размещении мобильной радиолокационной станции разведки и целеуказания П-18-2 "Прима" возле станции метро "Саларьево" в Москве. В издании отметили, что рядом с таким объектом должны находится комплексы ПВО.