"Для защиты": россиян хотят обязать платить за ПВО в платежках за коммуналку, — документ

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже призывал российских бизнесменов покупать для компаний самостоятельно средства защиты от атак, но теперь это может коснуться всех жителей Брянской области.

Related video

В Российской Федерации хотят обязать местных жителей платить расходы на ПВО под видом коммунальных платежей. Инициатива опубликована на сайте областной думы.

В этот раз глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выдвинул предложение, чтобы включить в платежи ЖКХ расходы на борьбу с беспилотниками и усиление ПВО. В частности речь идет о Брянской области.

"Была рассмотрена инициатива главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов. Они будут касаться обеспечения работы средств ПВО для защиты области от террористических атак", — говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте областной думы.

В РФ жителей могут обязать платить за ПВО Фото: Скриншот

Если решение будет принято, то первые платежки с учетом расходов на защиту от БПЛА и на усиление ПВО россияне получат уже в апреле нынешнего года.

Примечательно, что 4 марта глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже выдвигал подобное предложение. Связано оно было с российскими предпринимателями. По его словам компании могут самостоятельно защитить себя от БПЛА если закупят на свои объекты недорогие средства борьбы с беспилотниками.

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Картаполов.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны российские власти начали сообщать о том, что в различных областях страны "успешно" отработало ПВО, хотя в интернете постоянно появляются кадры с пожарами и разрушениями.

1 марта The Insider сообщил о размещении мобильной радиолокационной станции разведки и целеуказания П-18-2 "Прима" возле станции метро "Саларьево" в Москве. В издании отметили, что рядом с таким объектом должны находится комплексы ПВО.