"Есть достаточно недорогие": в Госдуме РФ посоветовали бизнесменам купить себе ПВО

По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, каждая уважающая себя корпорация должна сама позаботится о том, как защитится от атак дронов-камикадзе.

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Глава комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов призвал предпринимателей самостоятельно обзавестись средствами противовоздушной обороны для своего бизнеса на случай атак беспилотников. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Андрей Картаполов отметил, что россияне должны сами защитить свои предприятия так как Министерство обороны РФ "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".

"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", — заявил Картаполов.

[ + – ] Россиянам советуют обзавестить системами ПВО

Военачальник также добавил, что разведки НАТО и Украины осведомлены о расположении российских систем ПВО.

"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", — сказал депутат.

Напомним, что 1 марта The Insider сообщил о размещении мобильной радиолокационной станции разведки и целеуказания П-18-2 "Прима" возле станции метро "Саларьево" в Москве. В издании отметили, что рядом с таким объектом должны находится комплексы ПВО.

Украинский военнослужащий и специалист по дронам Юрий Касьянов 1 марта отметил, что чтобы успешно преодолевать систему ПВО, надо использовать малоразмерные, практически невидимые радарами дроны в больших количествах.

Еще мы писали о том, что после взрывов в российском городе Ейске из местного аэродрома пропали шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 2 марта.