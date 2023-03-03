Взрывы в Ейске: на российском аэродроме исчезли шесть истребителей Су-34, — СМИ (видео)

Истребители Су-34 обычно находятся на стоянке аэродрома. Однако спутниковые снимки 2 марта зафиксировали их отсутствие. Изменения произошли уже после пожара на военном объекте 28 февраля.

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С российского аэродрома в Ейске Краснодарского края исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает российская редакция издания "Радио Свобода", проанализировав спутниковые снимки за 15 февраля и 2 марта.

Журналисты отмечают, что такие изменения случились после пожара на военном объекте 28 февраля. Российские Су-34 обычно находятся на стоянке аэродрома. Однако спутниковые снимки сервиса Planet.com 2 марта зафиксировали их отсутствие.

[ + – ] Журналисты заметили, что Су-34 больше нет на стоянке аэродрома в Ейске

2 марта украинский проект "Схемы" показал последствия пожара на аэродроме "Ейск". В распоряжении журналистов оказались спутниковые снимки за 1 марта, на которых видно, какие самолеты дислоцируются на взлетных полосах, а также выгоревшие поля. Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО.

Что известно об истребителях Су-34

Су-24 — российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150—600 км от линии фронта. Самолет работает в условиях сильного противодействия средствами ПВО противника и применения современных средств РЭБ. Су-34 может поражать цели и днем, и ночью, а также при сложных метеорологических условиях.

Он также может осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

Что произошло в Ейске

28 февраля пользователи сети сообщили о взрывах на военном аэродроме в Ейске. Очевидцы рассказали, что раздались два взрыва и вспыхнул склад. Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что взрывы связанны с военными тактическими учениями.

Напомним, 2 марта в Тульской области РФ произошел мощный взрыв, после чего правоохранители нашли полуметровую воронку. По словам местных жителей, от взрыва затряслись дома.