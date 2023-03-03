Вибухи в Єйську: на російському аеродромі зникли шість винищувачів Су-34, — ЗМІ (відео)

Винищувачі Су-34 зазвичай розташовані на стоянці аеродрому. Однак супутникові знімки 2 березня зафіксували їхню відсутність. Зміни сталися після пожежі на військовому об'єкті 28 лютого.

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Із російського аеродрому в Єйську Краснодарського краю зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє російська редакція видання "Радіо Свобода", проаналізувавши супутникові знімки за 15 лютого та 2 березня.

Журналісти зазначають, що такі зміни сталися після пожежі на військовому об'єкті 28 лютого. Російські Су-34 зазвичай перебувають на стоянці аеродрому. Однак супутникові знімки сервісу Planet.com 2 березня зафіксували їхню відсутність.

[ + – ] Журналісти зауважили, що Су-34 більше немає на стоянці аеродрому в Єйську

2 березня український проєкт "Схеми" показав наслідки пожежі на аеродромі "Єйськ". У розпорядженні журналістів опинилися супутникові знімки за 1 березня, на яких видно, які літаки дислокуються на злітних смугах, а також поля, що вигоріли. Вони розташовані на території розташованого поряд із ним 726 навчального центру ППО.

Що відомо про винищувачів Су-34

Су-24 — російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник. Він призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на видаленні 150-600 км від лінії фронту. Літак працює в умовах сильної протидії засобами ППО противника та застосування сучасних засобів РЕБ. Су-34 може вражати цілі і вдень, і вночі, а також за складних метеорологічних умов.

Він також може здійснювати виконання основних бойових завдань без супроводу винищувачами прикриття через високі бойові якості, що дозволяють вести самостійно маневрений повітряний бій із будь-якими наявними винищувачами противника на рівних умовах.

Що сталося в Єйську

28 лютого користувачі мережі повідомили про вибухи на військовому аеродромі в Єйську. Очевидці розповіли, що пролунали два вибухи та спалахнув склад. Голова Єйського району Роман Бублик заявив, що вибухи пов'язані із військовими тактичними навчаннями.

Нагадаємо, 2 березня в Тульській області РФ стався потужний вибух, після чого правоохоронці знайшли півметрову вирву. За словами місцевих жителів, від вибуху затремтіли будинки.