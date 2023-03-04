"Є досить недорогі": у Держдумі РФ порадили бізнесменам купити собі ППО

На думку голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, кожна корпорація, що поважає себе, повинна сама подбати про те, як захиститься від атак дронів-камікадзе.

Related video

Голова комітету Державної Думи Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов закликав підприємців самостійно придбати засоби протиповітряної оборони для свого бізнесу на випадок атак безпілотників. Про це пише видання The Moscow Times.

Андрій Картаполов зазначив, що росіяни повинні самі захистити свої підприємства, оскільки Міністерство оборони РФ "зосереджено на прикритті важливих державних та військових об'єктів".

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити та поставити на свої об'єкти", — заявив Картаполов.

[ + – ] Россиянам советуют обзавестить системами ПВО

Воєначальник також додав, що розвідки НАТО та України поінформовані про розташування російських систем ППО.

"Тобто вони приблизно знають, де наші кошти ППО знаходяться, і запустити безпілотник маршрутом, щоб він пройшов, не тільки огинаючи рельєф, а й обминаючи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", — сказав депутат.

Нагадаємо, що 1 березня The Insider повідомив про розміщення мобільної радіолокаційної станції розвідки та цілевказівки П-18-2 "Прима" біля станції метро "Салар'єво" у Москві. У виданні зазначили, що поряд з таким об'єктом мають бути комплекси ППО.

Український військовослужбовець і фахівець із дронів Юрій Касьянов 1 березня зазначив, що щоб успішно долати систему ППО, треба використовувати малорозмірні, практично невидимі для радарів дрони у великих кількостях.

Ще ми писали, що після вибухів у російському місті Єйську з місцевого аеродрому зникли шість винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені 2 березня.