"Старые и новые нацисты": глава Сирии на встрече с Путиным поддержал войну в Украине (видео)

По словам сирийского авторитарного лидера Башара Асада, его позиция объясняется не только дружбой и преданностью РФ, а и тем, что мир "нуждается в стабилизации".

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В среду, 15 марта, президент Сирии Башар аль-Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле публично высказался в поддержку развязанной Россией войны в Украине и заявил, что ВС РФ борются со "старыми и новыми нацистами", которых поддерживает Запад. Об этом сообщает Sky News.

По словам Асада, он хотел воспользоваться случаем и повторить сирийскую позицию, поскольку это был его первый визит в РФ после начала масштабного российского вторжения в Украину.

"Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, сейчас он стал их поддерживать в нынешнее время", — заявил Асад.

Он также добавил, что позиция Сирии не объясняется только дружбой и преданностью РФ, а тем, что мир нуждается в стабилизации.

РФ — основной союзник режима Асада в Сирии, где гражданская война унесла жизни около полумиллиона человек. При поддержке РФ Асаду удалось добиться перелома в Гражданской войне, которая началась в 2011 году как восстание сторонников демократии.

У Путина немного зарубежных союзников. На голосовании ООН в годовщину начала масштабного вторжения российских войск в Украину резолюцию, призывающую остановить боестолкновения, не поддержали лишь семь стран: Беларусь, Сирия, Эритрея, Северная Корея, Мали, Никарагуа и сама РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Путин анонсировал планы масштабного расширения производства оружия для войны в Украине. Вооружения и техника нужны срочно сейчас и пригодятся в будущем, пояснил он.

Напомним, что россиян пытаются обязать платить за ПВО в платежках за коммуналку. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.