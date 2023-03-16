"Новые границы РФ": Асад признал оккупацию Россией украинских территорий

Сирийский авторитарный лидер на встрече с главой Кремля повторил пропагандистский тезис, назвав южные регионы Украины "исторически российским землями", которые якобы 100 лет назад были подарены Владимиром Лениным.

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Сирийский глава Башар Асад заявил, что его страна признает новые границы России, имея в виду временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Такое заявление он сделал в Москве после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вчера, 15 марта.

"Конечно. Я говорю, что это российские территории и даже если бы не произошла война, это исторически российские территории", — сказал он.

Асад, который пришел ко власти благодаря военной помощи РФ и почти полному уничтожению страны, заявил, что украинский юг был "передан Украине около 100 лет назад во времена Ленина", однако там "проживают российские граждане", поэтому это "российский земля".

"Мы убеждены в этой позиции", — сказал он.

В среду, 15 марта, президент Сирии Башар аль-Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле публично высказался в поддержку развязанной Россией войны в Украине и заявил, что ВС РФ борются со "старыми и новыми нацистами", которых поддерживает Запад.

У Путина немного зарубежных союзников. На голосовании ООН в годовщину начала масштабного вторжения российских войск в Украину резолюцию, призывающую остановить боестолкновения, не поддержали лишь семь стран: Беларусь, Сирия, Эритрея, Северная Корея, Мали, Никарагуа и сама РФ.

Ранее Фокус сообщал, что Путин анонсировал планы масштабного расширения производства оружия для войны в Украине. Вооружения и техника нужны срочно сейчас и пригодятся в будущем, пояснил он.