Теперь официально: в Турции состоялась церемония закладки корвета для Украины (фото)

Строящийся сейчас корвет должен войти в состав ВМС Украины в 2024 году.

Делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета типа Ada для нужд ВМС ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Событие происходило в Турции на одном из судостроительных предприятий Стамбула.

Неижпапа пояснил, что корвет строится с 28 апреля. Однако по местным традициям торжественная церемония закладки киля корабля проводится только после постройки части его корпуса.

Ожидается, что в 2022 году корвет будет передан Украине, а в состав ВМС он войдет в 2024 году.

Отметим, что ранее постройку корабля всегда начинали с закладки киля, от которого "вырастала" вся конструкция корабля. Сейчас практически всегда корпус судна собирают из отдельных секций, которые строятся параллельно в цехах завода, а потом привозятся на стапель. Поэтому торжественную церемонию начала строительства, которую по традиции называют закладкой киля, обычно проводят на фоне так называемой закладной секции корабля (обычно самой сложной для монтажа).

В специальную нишу закладной секции вкладывают закладную доску (металлическую пластину). На ней выгравирована информация о времени и месте закладки судна, о его строителях. Часто там же изображен общий вид будущего корабля.

Напомним, основным противокорабельным вооружением корветов типа Ada в составе ВМС Украины, которые построит Турция, станет американский комплекс RGM-28 Harpoon. Для борьбы с подводными лодками будут предназначены противолодочные торпеды MU90 Impact.

В декабре 2020 был заключен контракт на закупку пяти турецких корветов для Украины.