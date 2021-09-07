Тепер офіційно: у Туреччині відбулася церемонія закладення корвета для України (фото)

Корвет, що наразі будується, повинен увійти до складу ВМС України у 2024 році.

Делегація України на чолі з командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою взяла участь в урочистій церемонії закладення корвета типу Ada для потреб ВМС ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Подія відбувалася в Туреччині на одному із суднобудівних підприємств Стамбула.

Неїжпапа пояснив, що корвет будується з 28 квітня. Однак, за місцевими традиціями урочиста церемонія закладення кіля корабля проводиться тільки після побудови частини його корпусу.

Очікується, що у 2022 році корвет буде переданий Україні, а до складу ВМС він увійде у 2024 році.

Зазначимо, що раніше будівництво корабля завжди починали із закладання кола, від якого "виростала" вся конструкція корабля. Зараз практично завжди корпус судна збирають з окремих секцій, які будуються паралельно в цехах заводу, а потім привозять на стапель. Тому урочисту церемонію початку будівництва, яку за традицією називають закладенням кіля, зазвичай проводять на фоні так званої заставної секції корабля (зазвичай найскладнішої для монтажу).

У спеціальну нішу заставної секції вкладають заставну дошку (металеву пластину). На ній викарбувана інформація про час і місце закладення судна, про його будівельників. Часто там же зображений загальний вигляд майбутнього корабля.

Нагадаємо, основним протикорабельним озброєнням корветів типу Ada в складі ВМС України, які побудує Туреччина, стане американський комплекс RGM-28 Harpoon. Для боротьби з підводними човнами будуть призначені протичовнові торпеди MU90 Impact.

У грудні 2020 був укладений контракт на закупівлю п'яти турецьких корветів для України.