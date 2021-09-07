RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Тепер офіційно: у Туреччині відбулася церемонія закладення корвета для України (фото)

171
корвет, туреччина, закладка, фото, ada
Фото: Facebook | ВМС України

Корвет, що наразі будується, повинен увійти до складу ВМС України у 2024 році.

Делегація України на чолі з командувачем Військово-морських сил Олексієм Неїжпапою взяла участь в урочистій церемонії закладення корвета типу Ada для потреб ВМС ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

закладка корвета, туреччина

Подія відбувалася в Туреччині на одному із суднобудівних підприємств Стамбула.

Неїжпапа пояснив, що корвет будується з 28 квітня. Однак, за місцевими традиціями урочиста церемонія закладення кіля корабля проводиться тільки після побудови частини його корпусу.

Очікується, що у 2022 році корвет буде переданий Україні, а до складу ВМС він увійде у 2024 році.

Зазначимо, що раніше будівництво корабля завжди починали із закладання кола, від якого "виростала" вся конструкція корабля. Зараз практично завжди корпус судна збирають з окремих секцій, які будуються паралельно в цехах заводу, а потім привозять на стапель. Тому урочисту церемонію початку будівництва, яку за традицією називають закладенням кіля, зазвичай проводять на фоні так званої заставної секції корабля (зазвичай найскладнішої для монтажу).

закладка корвета, церемонія, фото

У спеціальну нішу заставної секції вкладають заставну дошку (металеву пластину). На ній викарбувана інформація про час і місце закладення судна, про його будівельників. Часто там же зображений загальний вигляд майбутнього корабля.

заставна дошка, корвет, туреччина

Нагадаємо, основним протикорабельним озброєнням корветів типу Ada в складі ВМС України, які побудує Туреччина, стане американський комплекс RGM-28 Harpoon. Для боротьби з підводними човнами будуть призначені протичовнові торпеди MU90 Impact.

У грудні 2020 був укладений контракт на закупівлю п'яти турецьких корветів для України.