"Попытка дискредитации". Что известно об занятии Старомарьевки бойцами ВСУ

Украинская сторона обвинила оккупантов в попытке дискредитировать ее при помощи информации о нарушении линии разграничения.

Днем во вторник, 26 октября, украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в Министерстве обороны сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка Донецкой области, которое находится в "серой" зоне боевых столкновений. По данным журналистов, бойцы ВСУ зашли в населенный пункт вечером 25 октября и по состоянию на следующий день оставались там.

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Аналогичную информацию распространили и ряд подконтрольных пророссийским боевикам телеграм-каналов и информационных порталов. Один из них сообщил, что украинские военные установили государственный флаг на здании местного магазина.

Источники Фокуса в ВСУ в свою очередь сообщили, что украинские бойцы действительно заходили на территорию Старомарьевки.

Местные жители также публиковали в YouTube видео, которое, по их словам, свидетельствует о выводе оккупационных формирований из Старомарьевки до предполагаемого наступления ВСУ.

[ + – ] Вывод техники из Старомарьевки

В свою очередь главарь боевиков ОРДЛО Денис Пушилин сегодня в эфире российского телеканала "Россия 24" заявил, что украинские войска вернули под свой контроль Старомарьевку.

"Нарушен статус-кво: захвачен населенный пункт, находящийся в "серой зоне", — цитирует Пушилина издание "Известия".

Опровержение взятия Старомарьевки

Спустя несколько часов Генеральный штаб вооруженных сил выступил с опровержением, заявив, что позиции украинских военных "остаются неизменными".

"Сегодня в социальных сетях и российских СМИ распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна", — заявили представители ведомства на своей странице в Facebook.

При этом в Генштабе назвали появление в информационном пространстве информации о возвращении Старомарьевки под контроль украинских сил "очередной попыткой незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения".

Обстрел Гранитного и первое применение Bayraktar TB2 на Донбассе

Генштаб также заявлял, что пророссийские боевики открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности из батареи гаубиц Д-30.

Идентичное сообщение распространила в соцсети и пресс-служба штаба Операции объединенных сил. А вечером в руководстве ООС рассказали, что боевики в течение суток обстреливали подконтрольное украинским властям село Гранитное, которое расположено приблизительно в 3 километрах от Старомарьевки — населенные пункты разделяет река Кальмиус и пешеходный мост. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще один был ранен и госпитализирован.

После этого украинские военные ответили противнику ударом, совершенным при помощи турецкого беспилотника Bayraktar TB2 — это был первый случай применения такого аппарата бойцами ВСУ для нанесения ударов. Соответствующий приказ отдал главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

[ + – ] Обстрел позиций боевиков при помощи Bayraktar TB2

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ситуация в Старомарьевке — версия украинских волонтеров и военных

Уже в среду, 27 октября, украинский волонтер Роман Доник в своем Facebook написал, что Старомарьевку украинские войска под свой контроль не возвращали. Однако учитывая то, что этот населенный пункт входит в Мирненскую отдельную территориальную громаду (ОТГ) и поэтому все проблемы местного населения (в н.п. по состоянию на 2020 года проживало 150 человек, в том числе 7 детей) должны решать представители украинских властей — глава ОТГ и Военно-гражданской администрации, заявил он.

Доник также рассказал о том, что пророссийские боевики периодически "грабят местных, забирают бесплатно товары в местном магазине", а часть населения "принудительно заставили с помощью угроз получить "паспорта "ДНР" и "зарегистрировать транспорт на номера несуществующей "республики".

Вместе с тем, по словам волонтера, Старомарьевка испытывает проблему с ремонтами зданий, разрушенных в результате обстрелов, завозом строительных материалов и "самых необходимых вещей". В связи с этим, как утверждает Доник администрация ОТГ решили встретиться с жителями села, чтобы "выяснить насущные проблемы".

"Представители администрации обратились к руководству 93 ОМБр для того, чтобы им выделили охрану на время проведения организационных мероприятий. (…) То есть фактически обычный рабочий процесс, который был направлен исключительно на улучшение качества жизни людей, находящихся в серой зоне", — заверил Доник.

Однако, по его словам, "кремлевские пропагандисты решили использовать ситуацию в своих целях", в результате чего появилась информация о возвращении населенного пункта под контроль украинских властей. Помимо этого Доник упомянул, что 93 отдельную отдельную механизированную бригаду ВСУ (93 ОМБр) обвинили "чуть ли не в начале наступления". Волонтер также опроверг информацию о нарушении минских соглашений со стороны украинских военных, добавив, что позиции сил ООС остались на тех же местах.

"Вопрос стоял о безопасности людей во время встречи о представителей ОТГ с жителями села. (…) Бойцы бригады подвергая свою жизнь смертельной опасности поехали решать бытовые проблемы мирняка. Чтоб жителям села было чем топить зимой и крыши не протекали", — написал Доник.

Также он отметил, что боевики 26 октября обстреливали не позиции ВСУ, "которые должны были по их логике быть в Старомарьевке", не саму Старомарьевку, а дома мирных жителей в селе Гранитном, в результате чего и погиб один украинский военнослужащий, а второй получил ранения.

"Именно после обстрела мирного села на Украинской территории был применен БПЛА Bayraktar TB2", — заявил волонтер.

Через некоторое время после публикации поста Доника пресс-служба 93 ОМБр выложила в Facebook похожую информацию — "никакого улучшения тактического положения или занятия новых позиций подразделениями 93 бригады не происходит".

В бригаде также упомянули об агрессивных действиях оккупанта в Старомарьевке, включая навязывание "паспортов "ДНР" населению и разрушение инфраструктуры.

При этом в качестве причины появления информации о возвращении Старомарьевки 93 ОМБр указала, что украинские власти и ВСУ делают все возможное для возвращения "нормальной жизни на подконтрольные территории" в то время как "нормализация ситуации разозлила российских оккупантов, поэтому нужно было придумать недостоверную информацию о занятии этого населенного пункта украинскими военными".

Также в бригаде сообщили, что украинская администрация Старомарьевки инициировала обеспечение жителей Старомарьевки гуманитарными и медицинскими условиями "в период с 27.10.2021 (спустя день после появления информации о возвращении Старомарьевки — ред.) по 10.11.2021". Для безопасного проведения этих мероприятий командир 93 бригады выделил охрану, сообщили в пресс-службе.

"Чтобы безопасно провести такие мероприятия, двадцать представителей международных благотворительных фондов и Мирненской ВГА обратились в Миссию ОБСЕ с просьбой оказать помощь в получении дополнительных гарантий безопасности и соблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований", — добавили в бригаде.

Помимо этого украинская сторона, как утверждает пресс-служба, также обратилась в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), "однако российско-оккупационные войска в очередной раз проигнорировали это обращение и не соблюдали режим тишины", — заявили в бригаде.

Напомним, ранее Кремль отреагировал на применение украинскими военными беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе, заявив, что такие действия приведут к дестабилизации в регионе.