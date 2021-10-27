"Спроба дискредитації". Що відомо про зайняття Старомар'ївки бійцями ЗСУ

Українська сторона звинуватила окупантів у спробі дискредитувати її за допомогою інформації щодо порушення лінії розмежування.

Вдень у вівторок, 26 жовтня, українське видання "Бабель" з посиланням на джерела в Міністерстві оборони повідомило, що Збройні сили України взяли під контроль село Старомар'ївка Донецької області, яке знаходиться у "сірій" зоні бойових зіткнень. За даними журналістів, бійці ЗСУ зайшли до населеного пункту ввечері 25 жовтня і наступного дня залишалися там.

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Аналогічну інформацію поширили і низка підконтрольних проросійським бойовикам телеграм-каналів та інформаційних порталів. Один із них повідомив, що українські військові встановили державний прапор на будівлі місцевого магазину.

Джерела Фокусу в ЗСУ зі свого боку повідомили, що українські бійці справді заходили на територію Старомар'ївки.

Місцеві жителі також публікували у YouTube відео, яке, за їхніми словами, свідчить про виведення окупаційних формувань із Старомар'ївки до імовірного наступу ЗСУ.

[ + – ] Виведення техніки із Старомар'ївки

Зі свого боку ватажок бойовиків ОРДЛО Денис Пушилін сьогодні в ефірі російського телеканалу "Росія 24" заявив, що українські війська повернули під свій контроль Старомар'ївку.

"Порушено статус-кво: захоплено населений пункт, що знаходиться в "сірій зоні", — цитує Пушиліна видання "Известия".

Спростування взяття Старомар'ївки

За кілька годин Генеральний штаб збройних сил виступив із спростуванням, заявивши, що позиції українських військових "залишаються незмінними".

"Сьогодні в соціальних мережах та російських ЗМІ поширилася інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне. Командування Об'єднаних сил заявляє, що ця інформація є хибною", — заявили представники відомства на своїй сторінці у Facebook.

При цьому в Генштабі назвали появу в інформаційному просторі інформації про повернення Старомар'ївки під контроль українських сил "черговою спробою незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну в порушенні лінії розмежування".

Обстріл Гранітного та перше застосування Bayraktar TB2 на Донбасі

Генштаб також заявляв, що проросійські бойовики відкривали вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з батареї гаубиць Д-30.

Ідентичне повідомлення поширила у соцмережі і пресслужба штабу Операції об'єднаних сил. А ввечері в керівництві ООС розповіли, що бойовики протягом доби обстрілювали підконтрольне українській владі село Гранітне, яке розташоване приблизно за 3 кілометри від Старомар'ївки — населені пункти розділяє річка Кальміус та пішохідний міст. Унаслідок обстрілу загинув один український військовий, ще один був поранений та госпіталізований.

Після цього українські військові відповіли противнику ударом, здійсненим за допомогою турецького безпілотника Bayraktar TB2 — це був перший випадок застосування такого апарату бійцями ЗСУ для завдання ударів. Відповідний наказ надав головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

[ + – ] Обстріл позицій бойовиків за допомогою Bayraktar TB2

"Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися", — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Ситуація у Старомар'ївці – версія українських волонтерів та військових

Вже в середу, 27 жовтня, український волонтер Роман Донік у своєму Facebook написав, що Старомар'ївку українські війська під свій контроль не повертали. Але з огляду на те, що цей населений пункт входить до Мирненської окремої територіальної громади (ОТГ) і тому всі проблеми місцевого населення (у н.п. станом на 2020 рік проживало 150 осіб, зокрема 7 дітей) мають вирішувати представники української влади — голова ОТГ та Військово-цивільної адміністрації, заявив він.

Донік також розповів про те, що проросійські бойовики періодично "грабують місцевих, забирають безкоштовно товари в місцевому магазині", а частину населення "примусово змусили за допомогою загроз отримати паспорти "ДНР" та "зареєструвати транспорт на номери неіснуючої "республіки".

Водночас, за словами волонтера, Старомар'ївка має проблему з ремонтами будівель, зруйнованих унаслідок обстрілів, завезенням будівельних матеріалів та "найнеобхідніших речей". Через це, як стверджує Донік, адміністрація ОТГ вирішила зустрітися з жителями села, щоб "з'ясувати нагальні проблеми".

"Представники адміністрації звернулися до керівництва 93 ОМБр для того, щоб їм виділили охорону на час проведення організаційних заходів. (…) Тобто фактично звичайний робочий процес, який був спрямований виключно на покращення якості життя людей, які перебувають у сірій зоні", — запевнив Донік. .

Проте, за його словами, "кремлівські пропагандисти вирішили використати ситуацію у своїх цілях", внаслідок чого з'явилася інформація про повернення населеного пункту під контроль української влади. Крім цього, Донік згадав, що 93 окрему окрему механізовану бригаду ЗСУ (93 ОМБр) звинуватили "мало не на початку наступу". Волонтер також спростував інформацію щодо порушення мінських угод з боку українських військових, додавши, що позиції сил ООС залишилися на тих самих місцях.

"Питання стояло про безпеку людей під час зустрічі про представників ОТГ з жителями села. (…) Бійці бригади, наражаючи своє життя на смертельну небезпеку, поїхали вирішувати побутові проблеми мирняка. Щоб мешканцям села було чим опалювати взимку і дахи не протікали", — написав Донік.

Також він зазначив, що бойовики 26 жовтня обстрілювали не позиції ЗСУ, "які мали за їхньою логікою бути у Старомар'ївці", не саму Старомар'ївку, а будинки мирних жителів у селі Гранітному, внаслідок чого і загинув один український військовослужбовець, а другий отримав поранення .

"Саме після обстрілу мирного села на Українській території було застосовано БПЛА Bayraktar TB2", — заявив волонтер.

Через деякий час після публікації посту Доніка пресслужба 93 ОМБр виклала у Facebook схожу інформацію — " жодного поліпшення тактичного становища або заняття нових позицій підрозділами 93 бригади не відбувається".

У бригаді також згадали про агресивні дії окупанта у Старомар'ївці, включаючи нав'язування "паспортів "ДНР" населенню та руйнування інфраструктури.

При цьому як причину появи інформації про повернення Старомар'ївки 93 ОМБр вказала, що українська влада та ЗСУ роблять все можливе для повернення "нормального життя на підконтрольні території" тоді як "нормалізація ситуації розлютила російських окупантів, тому потрібно було придумати недостовірну інформацію про зайняття цього населеного пункту українськими військовими.

Також у бригаді повідомили, що українська адміністрація Старомар'ївки ініціювала забезпечення мешканців Старомар'ївки гуманітарними та медичними умовами "у період з 27.10.2021 (через день після появи інформації про повернення Старомар'ївки — ред.) по 10.11.2021". Для безпечного проведення цих заходів командир 93 бригади виділив охорону, повідомили у пресслужбі.

"Щоб безпечно провести такі заходи, двадцять представників міжнародних благодійних фондів та Мирненської ВДА звернулися до Місії ОБСЄ з проханням надати допомогу в отриманні додаткових гарантій безпеки та дотриманні режиму тиші з боку незаконних збройних формувань", — додали у бригаді.

Крім цього українська сторона, як стверджує пресслужба, також звернулася до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), "проте російсько-окупаційні війська вкотре проігнорували це звернення і не дотримувалися режиму тиші", — заявили в бригаді.

Нагадаємо, раніше Кремль відреагував на застосування українськими військовими безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі, заявивши, що такі дії призведуть до дестабілізації у регіоні.