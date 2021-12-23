Збройовий барон уже той: у США знизився експорт зброї

У Сполучених Штатах за фінансовий рік експорт зброї впав на 21%. Таким чином, він знизився до 138 мільярдів доларів.

В останньому фінансовому році, що закінчився 30 вересня, рівень експорту озброєння та військової техніки в США значно знизився. Якщо минулого року Сполучені Штати Америки продали зброю на 175 мільярдів доларів, то цього року цей показник знизився до 138 мільярдів доларів. У відсотковому співвідношенні це 21%, повідомляє swissinfo.ch.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Інформується, що зниження рівня експорту може бути пов'язане з відмовою адміністрації президента США Джо Байдена продавати зброю в Саудівську Аравію.

Зазначається, що наступальна зброя, яка експортувалася б до арабських країн, могла стати причиною великої кількості жертв.

Але, незважаючи на це, Саудівська Аравія має в кого купувати озброєння. Наприклад, у Росії. Аравія неодноразово вивчала можливості покупки російської системи протиракетної оборони С-400 "Тріумф", раніше повідомляла gazeta.ru.

Крім того, незважаючи на пандемію, що спричинила кризу, ринок озброєнь процвітає, йдеться у доповіді SIPRI.

Варто зазначити, що до топ-100 компаній із продажу озброєнь потрапив і український державний концерн "Укроборонпром".

Раніше Фокус повідомляв, що ДК "Укроборонпром" оголосив про свою ліквідацію, після закінчення процедури відомство перетворять на акціонерне товариство, а на базі держконцерну планують створити холдинг "Оборонні системи України".