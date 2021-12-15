Концерн "Укроборонпром" оголосив про свою ліквідацію (фото)

Після закінчення процедури відомство перетворять на акціонерне товариство, а на базі держконцерну планують створити холдинг "Оборонні системи України".

Державний концерн "Укроборонпром" офіційно оголосив про свою ліквідацію. Про це повідомила пресслужба відомства.

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Повідомляється, що 13 грудня було здійснено державну реєстрацію рішення Кабміну про ліквідацію державного концерну.

У пресслужбі "Укроборонпрому" наголосили, що після закінчення процедури відомство планують перетворити на акціонерне товариство.

"Із сьогоднішнього дня (13 грудня — ред.) державний концерн "Укроборонпром", створений за Януковича-Саламатіна (експрезидент і колишній міністр оборони — ред.), перебуває в стані припинення. Державну реєстрацію відповідного рішення Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 року здійснили сьогодні (публікація від 13 грудня — ред.)", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Держконцерн "Укроборонпром" повідомив про свою ліквідацію

Зазначимо, що ще в грудні 2020 року генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв анонсував ліквідацію державного концерну, внаслідок якої буде створено нові холдингові компанії. Топчиновник попереджав, що "Укроборонпром" припинить своє існування у 2021 році, а на його базі з'явиться холдинг "Оборонні системи України".

Через кілька днів після заяви Гусєва, Кабінет міністрів схвалив приватизацію 18 компаній, що входять до складу "Укроборонпрому". Загальна вартість активів, схвалених до продажу, становить 280 млн гривень.

Також у грудні 2020 року СБУ прийшла з обшуками до концерну "Укроборонпром" у межах кримінального провадження про заподіяння шкоди державі на суму $100 млн.