Ущерб в $100 млн. СБУ объяснила причину обысков в Укроборонпроме

Противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры.

СБУ объяснила причину обысков в помещениях "Укрспецэкспорта", "Укроборонпрома" и в одной из иностранных структур.

"Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также создание препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов", – сообщили правоохранители.

По предварительным оценкам, нанесен ущерб государственным интересам в 100 млн долларов.

Ранее сегодня в Укроборонпроме сообщили об обысках. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Напомним, новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сообщил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году.