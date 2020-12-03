СБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
Служба безопасности Украины проводит обыски в помещениях Укроборонпрома и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева и связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.
"Сегодня, 3 декабря 2020 года, сотрудниками СБУ проводятся обыски в помещениях концерна и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт", которая является участником концерна. Обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда Киева", — сообщили в госконцерне.
В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы.
И концерн, и Укрспецэкспорт работают в штатном режиме.
Напомним, новый директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев сообщил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году.