Концерн "Укроборонпром" объявил о своей ликвидации (фото)

По окончанию процедуры ведомство преобразуют в акционерное общество, а на базе госконцерна планируют создать холдинг "Оборонительные системы Украины".

Государственный концерн "Укроборонпром" официально объявил о своей ликвидации. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

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Сообщается, что 13 декабря было произведена государственная регистрация решения Кабмина о ликвидации государственного концерна.

В пресс-службе "Укроборонпрома" подчеркнули, что по окончанию процедуры ведомство планируют преобразовать в акционерное общество.

"С сегодняшнего дня (13 декабря — ред.) государственный концерн "Укроборонпром", созданный при Януковиче-Саламатине (экс-президент и бывший министр обороны — ред.), находится в состоянии прекращения. Государственную регистрацию соответствующего решения Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2021 года осуществили сегодня (публикация от 13 декабря — ред.)", — говорится в сообщении.

[ + – ] Госконцерн "Укроборонпром" сообщил о своей ликвидации

Отметим, что еще в декабре 2020 года генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев анонсировал ликвидацию государственного концерна, в результате которой будут созданы новые холдинговые компании. Топ-чиновник предупреждал, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году, а на его базе появится холдинг "Оборонительные системы Украины".

Через несколько дней после заявления Гусева, Кабинет министров одобрил приватизацию 18 компаний, которые входят в состав "Укроборонпрома". Общая стоимость активов, одобренных к продаже, составляет 280 млн гривен.

Также в декабре 2020 года СБУ пришла с обысками в концерн "Укроборонпром" в рамках уголовного производства о нанесении ущерба государству на сумму в $100 млн.