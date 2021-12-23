Оружейный барон уже тот: в США снизился экспорт оружия

В Соединенных Штатах Америки за финансовый год экспорт оружия упал на 21%. Таким образом он снизился до 138 миллиардов долларов.

В последнем финансовом году, который закончился 30 сентября, уровень экспорта вооружения и военной техники в США значительно снизился. Если в прошлом году Соединенные Штаты Америки продали оружия на 175 миллиардов долларов, то в этом году этот показатель снизился до 138 миллиардов долларов. В процентном соотношении это 21%, сообщает swissinfo.ch.

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Информируется, что снижение уровня экспорт может быть связано с отказом администрации президента США Джо Байдена продавать оружие в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что наступательное оружие, которое экспортировалось бы в арабские страны, могло стать причиной большого количества жертв.

Но, несмотря на это, у Саудовской Аравии есть у кого покупать вооружение. Например, у России. Аравия неоднократно изучала возможности покупки российской системы противоракетной обороны С-400 "Триумф, ранее сообщала gazeta.ru.

Кроме того, несмотря на пандемию, которая вызвала кризис, рынок вооружений процветает, идется в докладе SIPRI.

Стоит отметить, что в топ-100 компаний по продажам вооружений попал и украинский государственный концерн "Укроборонпром".

Ранее Фокус сообщал, что ГК "Укроборонпром" объявил о своей ликвидации, по окончанию процедуры ведомство преобразуют в акционерное общество, а на базе госконцерна планируют создать холдинг "Оборонительные системы Украины".