В Германии задержали двух экс-военных за попытку создать ЧВК для войны в Йемене

Экс-солдаты планировали завербовать до 150 человек для боев при поддержке Саудовской Аравии. Однако саудиты не вышли на связь, а их планы раскрыла прокуратура.

Двух бывших военных арестовали по обвинению в терроризме. Аренд-Адольф Г. и Ахим А. хотели создать частную армию для участия в войне в Йемене. Об этом сообщает BBC.

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По информации прокуратуры, военные планировали завербовать до 150 человек, преимущественно из бывших офицеров полиции и солдат. Аренд-Адольф и Ахим планировали предложить свои услуги правительству Саудовской Аравии в миссиях в Йемене.

С 2014 года в Йемене идет гражданская война между правительством и движения вооруженных хуситов. Сауды поддерживают правительство Йемена, а хуситов — Иран.

Прокуроры утверждают, что Аренд-Адольф Г. и Ахим А. решили создать наемные силы под своим командованием в начале 2021 года. Они планировали платить каждому члену своего подразделения заработную плату в размере около 40 000 евро в месяц.

Однако в Саудовской Аравии не ответили на попытки выйти с ними на связь экс-военными. Несмотря на это, по информации следствия, Аренд-Адольф успел завербовать минимум 7 человек.

Какие цели стали перед собой подозреваемые

Организаторы частной армии планировали атаковать и захватить районы, которые контролируют боевики хуситы в Йемене. Они планировали рекламировать свою компанию для участия и в других конфликтах.

Напомним, повстанцы из Йемена атаковали ракетами и беспилотниками объекты в Саудовской Аравии.

Отметим, что в России раскрыли количество наемников ЧВК "Вагнера" в ЦАР — их там 1135 человек.