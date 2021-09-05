Повстанцы из Йемена атаковали ракетами и беспилотниками объекты в Саудовской Аравии

Столкновение интересов Ирана и Саудовской Аравии в Йемене привело уже к гибели десятков тысяч людей и породило миллионы беженцев.

Власти Саудовской Аравии заявили, что йеменские повстанцы-хуситы 4 сентября нанесли удар баллистическими ракетами по территории королевства. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera

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Саудиты заверили, что они перехватили три ракеты, нацеленные на богатый нефтью восточный регион страны, а также на города Наджран и Джазан на юге.

Ракета, нацеленная на восточный регион, была перехвачена над городом Даммам. Ее обломки упали на город, были ранены двое детей, а 14 домов получили легкие повреждения.

Ранее также сообщалось о перехвате трех снаряженных взрывчаткой дронов, направлявшихся в сторону Саудовской Аравии.

Ответственность за эти атаки никто на себя на взял, но саудиты обвинили в них связанную с Ираном повстанческую группировку хуситов.

Эти атаки произошли через четыре дня после того, как беспилотник ударил по международному аэропорту Абха на юге королевства, в результате чего было ранено восемь человек и поврежден гражданский самолет.

При атаке 4 сентября объекты, принадлежащие государственному нефтяному гиганту Aramco, не были целями для ракет.

Однако нападение в сентябре 2019 года на два завода Saudi Aramco временно остановило добычу нефти в половине страны.

[ + – ] Завод Saudi Aramco как цель для удара с воздуха

В последние годы йеменские хуситы регулярно запускают по королевству дроны и ракеты, наносят удары по саудовским нефтяным объектам.

Это стало их реакцией на то, что коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году, поддержав силы свергнутого правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади, сражающихся с хуситами. Последних активно поддерживает Иран.

Боевые действия в регионе уже унесли десятки тысяч жизней и привели к перемещению миллионов людей. Случившееся ООН называет худшим гуманитарным кризисом в мире.

В августе Фокус писал, что спецназовцы Великобритании прибыли в Йемен для розыска боевиков, напавших на нефтяной танкер в Персидском заливе, что повлекло гибель двух человек — граждан Великобритании и Румынии.

На маленьком острове Маюн в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена строится авиабаза. Предположительно, базу строят ОАЭ, так как ранее они уже предпринимали такую попытку. Остров находится на важном морском пути, по которому доставляют коммерческие грузы.