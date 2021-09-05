Повстанці з Ємену атакували ракетами і безпілотниками об'єкти в Саудівській Аравії

Зіткнення інтересів Ірану та Саудівської Аравії в Ємені призвело вже до загибелі десятків тисяч людей і породило мільйони біженців.

Влада Саудівської Аравії заявила, що єменські повстанці-хусити 4 вересня завдали удару балістичними ракетами по території королівства. Про це повідомив телеканал Al Jazeera

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Саудівці запевнили, що вони перехопили три ракети, націлені на багатий нафтою східний регіон країни, а також на міста Наджран і Джазан на півдні.

Ракета, націлена на східний регіон, була перехоплена над містом Даммам. Її уламки впали на місто, були поранені двоє дітей, а 14 будинків отримали легкі ушкодження.

Раніше також повідомлялося про перехоплення трьох споряджених вибухівкою дронів, які прямували в бік Саудівської Аравії.

Відповідальність за ці атаки ніхто на себе на взяв, але саудівці звинуватили в них пов'язане з Іраном повстанське угрупування хуситів.

Ці атаки сталися через чотири дні після того, як безпілотник вдарив по міжнародному аеропорту Абха на півдні королівства, було поранено вісім чоловік і пошкоджений цивільний літак.

При атаці 4 вересня об'єкти, що належать державному нафтовому гігантові Aramco, не були цілями для ракет.

Однак напад у вересні 2019 року на два заводи Saudi Aramco тимчасово зупинив видобуток нафти в половині країни.

[ + – ] Завод Saudi Aramco як ціль для удару з повітря

В останні роки єменські хусити регулярно запускають по королівству дрони і ракети, завдають ударів по саудівським нафтовим об'єктам.

Це стало їхньою реакцією на те, що коаліція під керівництвом Саудівської Аравії вторглася в Ємен в 2015 році, підтримавши сили поваленого уряду президента Абд-Раббі Мансура Хаді, які борються з хуситами. Останніх активно підтримує Іран.

Бойові дії в регіоні вже забрали десятки тисяч життів і привели до переміщення мільйонів людей. Те, що сталося, ООН називає найгіршою гуманітарною кризою в світі.

У серпні Фокус писав, що спецназівці Великобританії прибули в Ємен для розшуку бойовиків, які напали на нафтовий танкер в Перській затоці, що спричинило загибель двох осіб — громадян Великобританії і Румунії.

На маленькому острові Маюн в Баб-ель-Мандебській протоці біля берегів Ємену будується авіабаза. Імовірно, її будують ОАЕ, так як раніше вони вже робили таку спробу. Острів знаходиться на важливому морському шляху, по якому доставляють комерційні вантажі.