Британський спецназ веде полювання на хуситів — можливих операторів БПЛА в Ємені

Команда з 40 військовослужбовців приземлилася в аеропорту Аль-Гайда. Після атаки на танкер Mercer Street Британія побоюється, що Іран поставив хуситам безпілотники для боротьби з комерційними судами.

Військовослужбовці спеціального призначення армії Великобританії прибули в Ємен з метою розшукати терористів, які напали на нафтовий танкер у Перській затоці, що спричинило загибель двох осіб — громадян Великобританії і Румунії. Про це повідомляє видання Israel Defense.

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Глава збройних сил Великобританії сер Нік Картер закликав країни Заходу помститися за напад, в результаті якого загинув Адріан Андервуд, який працював охоронцем нафтового танкера, а також румунського капітана корабля.

За наявною інформацією, команда з 40 військовослужбовців приземлилася в аеропорту Аль-Гайда. Їм, очевидно, допомагають місцеві жителі, які субсидуються МЗС Великобританії.

До складу групи також входить підрозділ Радіоелектронної боротьби, який може контролювати зв'язок. Британія побоюється, що Іран поставив хуситам безпілотники для боротьби з комерційними судами.

Daily Express, зі свого боку, пише, що розвідки США та Ізраїлю вважають, що дрон запустили зі східного Ємену і направили по GPS в сторону танкера, потім оператор узяв під контроль останню милю, направивши дрон на місток корабля.

Британські спецназівці співпрацюють з підрозділами спецоперацій США, які вже бували у цьому регіоні з метою навчання підрозділів командос Саудівської Аравії.

США і Великобританія звинуватили владу Ірану в атаці танкера Mercer Street в Аравійському морі 29 липня, в результаті чого загинули капітан корабля з Великобританії і охоронець з Румунії.

Раніше Фокус повідомляв, що у північній частині Індійського океану була здійснена атака на торгове судно Ізраїлю CSAV TYNDALL. Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, припустили, що за атакою можуть стояти військові Іранської Республіки. Контейнеровоз CSAV TYNDALL після обстрілу і пожежі продовжив шлях і кинув якір біля ОАЕ.