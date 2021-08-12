Британский спецназ ведет охоту на хуситов – возможных операторов БПЛА в Йемене

Команда из 40 военнослужащих приземлилась в аэропорту Аль-Гайда. После атаки на танкер Mercer Street Британия опасается, что Иран поставил хуситам беспилотники для борьбы с коммерческими судами.

Военнослужащие специального назначения армии Великобритании прибыли в Йемен с целью разыскать террористов, напавших на нефтяной танкер в Персидском заливе, что повлекло гибель двух человек — граждан Великобритании и Румынии. Об этом сообщает издание Israel Defense.

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Глава вооруженных сил Великобритании сэр Ник Картер призвал страны запада отомстить за нападение, в результате которого погиб Адриан Андервуд, который работал охранником нефтяного танкера, а также румынского капитана корабля.

По имеющейся информации, команда из 40 военнослужащих приземлилась в аэропорту Аль-Гайда. Им, очевидно, помогают местные жители, которые субсидируются МИД Великобритании.

В состав группы также входит подразделение радиолектронной борьбы, которое может контролировать связь. Британия опасается, что Иран поставил хуситам беспилотники для борьбы с коммерческими судами.

Daily Express, в свою очередь, пишет, что разведки США и Израиля полагают, что дрон запустили из восточного Йемена и направили по GPS в сторону танкера, затем оператор взял под контроль последнюю милю, направив дрон на мостик корабля.

Британские спецназовцы сотрудничают с подразделениями спецопераций США, которые уже бывали в этом регионе с целью обучения подразделений коммандос Саудовской Аравии.

США и Великобритания обвинили власти Ирана в атаке танкера Mercer Street в Аравийском море 29 июля, в результате чего погибли капитан корабля из Великобритании и охранник из Румынии.

Ранее Фокус сообщал, что в северной части Индийского океана была совершена атака на торговое судно Израиля CSAV TYNDALL. Израильские СМИ, ссылаясь на свои источники, предположили, что за атакой могут стоять военные Иранской Республики. Контейнеровоз CSAV TYNDALL после обстрела и пожара продолжил путь и бросил якорь возле ОАЭ.