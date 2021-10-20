У Німеччині затримали двох ексвійськових за спробу створити ПВК для війни в Ємені

Екссолдати планували завербувати до 150 осіб для боїв за підтримки Саудівської Аравії. Однак саудівці не вийшли на зв'язок, а їхні плани розкрила прокуратура.

Двох колишніх військових заарештували за звинуваченням у тероризмі. Аренд-Адольф Г. та Ахім А. хотіли створити приватну армію для участі у війні в Ємені. Про це повідомляє BBC.

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За інформацією прокуратури, військові планували завербувати до 150 осіб, переважно з колишніх офіцерів поліції і солдатів. Аренд-Адольф та Ахім планували запропонувати свої послуги уряду Саудівської Аравії в місіях в Ємені.

З 2014 року в Ємені триває громадянська війна між урядом і рухом збройних хуситів. Сауди підтримують уряд Ємену, а хуситів — Іран.

Прокурори стверджують, що Аренд-Адольф Г. та Ахім А. вирішили створити наймані сили під своїм командуванням на початку 2021 року. Вони планували платити кожному члену свого підрозділу заробітну плату в розмірі майже 40 000 євро на місяць.

Однак у Саудівській Аравії не відповіли на спроби вийти з ними на зв'язок ексвійськовими. Незважаючи на це, за інформацією слідства, Аренд-Адольф встиг завербувати щонайменше 7 людей.

Які цілі стали перед собою підозрювані

Організатори приватної армії планували атакувати і захопити райони, які контролюють бойовики хусит у Ємені. Вони планували рекламувати свою компанію для участі й в інших конфліктах.

Нагадаємо, повстанці з Ємену атакували ракетами і безпілотниками об'єкти в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що в Росії розкрили кількість найманців ПВК "Вагнера" в ЦАР — їх там 1 135 осіб.