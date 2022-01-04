Хусити захопили десантний корабель Саудівської Аравії зі зброєю та медобладнанням (відео)

Сауди стверджують, що на борту було медичне обладнання, яке везли із військового шпиталю. Водночас у Ємені заявляють про наявність техніки та зброї на судні.

Проіранські повстанці-хусити захопили корабель Rwabee Саудівської Аравії зі зброєю та медичним обладнанням. Про це повідомляє The Drive.

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Єменські повстанці захопили судно в Червоному морі. Воно йшло під прапором Об'єднаних Арабських Еміратів. У мережі вже з'явилося відео та фото захопленого судна, на борту якого перебувала військова техніка. У Саудівській Аравії заявили, що судно перевозило медичне обладнання покинутого військового шпиталю на острові Сокотра в Аравійському морі. Також бригадний генерал Саудівської армії Туркі Аль-Малікі зажадав звільнення корабля та передачі всього його майна на борту їм.

У разі відмови повернути корабель сили коаліції вживуть усіх заходів і процедур для усунення порушення, включаючи застосування сили.

Проте хусити заявляють, що насправді на борту була військова техніка: вантажівки, автомобілі зв'язку, десантні човни, зброя та бронежилети.

[ + – ] Зброя на борту Rwabee

"Єменські Збройні сили захоплюють військовий вантажний корабель Еміратів із військовою технікою та на борту, який увійшов до води Ємена без будь-якої ліцензії та брав участь у бойових діях, спрямованих на безпеку та стабільність єменського народу", — заявив представник хуситів Ях'я Сареї.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії отримали технології для виробництва балістичних ракет, у яких бере участь Китай.

Раніше в Німеччині затримали двох ексвійськових за спробу створити ПВК для війни в Ємені.