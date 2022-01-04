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Воєнний фокус

Хусити захопили десантний корабель Саудівської Аравії зі зброєю та медобладнанням (відео)

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захоплення корабля саудів
Фото: скриншот | Кадр із корабля

Сауди стверджують, що на борту було медичне обладнання, яке везли із військового шпиталю. Водночас у Ємені заявляють про наявність техніки та зброї на судні.

Проіранські повстанці-хусити захопили корабель Rwabee Саудівської Аравії зі зброєю та медичним обладнанням. Про це повідомляє The Drive.

Єменські повстанці захопили судно в Червоному морі. Воно йшло під прапором Об'єднаних Арабських Еміратів. У мережі вже з'явилося відео та фото захопленого судна, на борту якого перебувала військова техніка. У Саудівській Аравії заявили, що судно перевозило медичне обладнання покинутого військового шпиталю на острові Сокотра в Аравійському морі. Також бригадний генерал Саудівської армії Туркі Аль-Малікі зажадав звільнення корабля та передачі всього його майна на борту їм.

У разі відмови повернути корабель сили коаліції вживуть усіх заходів і процедур для усунення порушення, включаючи застосування сили.

Проте хусити заявляють, що насправді на борту була військова техніка: вантажівки, автомобілі зв'язку, десантні човни, зброя та бронежилети.

захоплення корабля хуситами
Зброя на борту Rwabee

"Єменські Збройні сили захоплюють військовий вантажний корабель Еміратів із військовою технікою та на борту, який увійшов до води Ємена без будь-якої ліцензії та брав участь у бойових діях, спрямованих на безпеку та стабільність єменського народу", — заявив представник хуситів Ях'я Сареї.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії отримали технології для виробництва балістичних ракет, у яких бере участь Китай.

Раніше в Німеччині затримали двох ексвійськових за спробу створити ПВК для війни в Ємені.