Независимость дала нашему народу возможности, которых украинцы были лишены на протяжении поколений. Прежде всего речь о нашем неоднократно доказанном достоинстве, об ощущении себя современной нацией, об огромных возможностях для конкуренции на глобальных рынках. А также об одном из самых интересных достижений современности — свободных путешествиях по миру, которые позволяют национальным культурам намного теснее взаимодействовать. Это и туризм, бизнес-контакты, образовательные программы, паломничества, посещение друзей и родных. Даже сейчас, несмотря на пандемию, украинцев можно встретить во всех странах, где открыты границы. Мир открыт для нас, а мы в этом мире выступаем проводниками своей идентичности, своих традиций, своего мировоззрения. Украинцы находят общий язык со всеми и обычно имеют репутацию очень вежливых визитеров. Потому что мы сознательно придерживаемся глобальных правил.

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[ + – ] Понимаем ли мы всю ценность того, что у нас есть своя суверенная страна? Фото: pexels.com Константин Ступак

Однако умеем ли мы точно так же придерживаться правил и уважать наших сограждан, нашу землю, наши законы, как это естественно для нашего народа, когда говорим об отношениях внутри страны? Понимаем ли мы всю ценность того, что у нас есть своя суверенная страна? Готовы ли мы действительно строить здесь современное, мощное, высококонкурентное государство, которое будет хорошо слышно в глобальном мире?

В украинских СМИ можно часто увидеть тексты о классном уровне сервиса в нашей стране. Иностранцы говорят, что Украина станет одним из самых популярных гастрономических направлений для туристов со всего мира. И это заслуженно. В наших городах есть почти идеальные рестораны и кафе — на любой вкус и кошелек. А в любое время суток можно купить продукты. У нас очень развиты сервисы доставки — это возникло буквально за несколько лет. Да и вообще появляется все больше бизнесов, ориентированных на максимальный комфорт клиента. А еще в Украине можно легко приобрести современную технику. Все это про комфорт. Про качество жизни.

Мир открыт для нас, а мы в этом мире выступаем проводниками своей идентичности, своих традиций, своего мировоззрения

Но что с другой стороны этой медали? Занятость в этих сферах обычно теневая. Доходы — скрываются. Защита прав работников — почти отсутствует. Кто-то скажет: если люди работают в таких условиях, значит, они сами с этим соглашаются. Но ведь правила Евросоюза, к которому мы непременно присоединимся, и самых успешных государств этого объединения основаны на совсем других принципах. Так вот: теневая экономика — это короткая стратегия, которая убивает перспективы государства. Прозрачная экономика — это уже о совсем другой стратегии. О той, которая делает страну мировым лидером.

Другой нюанс. За два года в Украине появилось много новых и действительно хороших дорог. Будет еще больше. За пять лет мы сделаем всю дорожную сеть в стране по самым высоким стандартам. Когда едешь по таким дорогам, чувствуешь — ты в Европе. Но что можно увидеть на обочине уже и этих автодорог? В разных областях страны — на транспортных остановках, прямо посреди деревьев вдоль дорог, иногда в полях — мусор. Мелочь? Нет. Потому что это уже об общей культуре, о ключевых навыках, которые или делают нас сильными, или лишают шанса на успех. А было бы нам приятно посещать страну, в которой мусор становится частью пейзажа? Конечно же, нет.

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Одна из тех сфер, по которым можно довольно объективно оценивать жизнь в любой стране — это транспорт. Общественный транспорт в городах, междугороднее сообщение, состояние железной дороги, доступность авиаперевозок. Чем более развита страна, тем приятнее в ней пользоваться транспортом. Украинцы могут часами рассказывать о качестве поездов в Германии. О доступности автомобилей в Америке. О поразительной рациональности общественного транспорта европейских городов. А что мы сами можем рассказать о транспорте в нашей стране? Согласитесь, не очень приятные вещи.

Качество проведения реформ можно проверить только изменениями в повседневной жизни

А почему это все так? Мы же не отличаемся в худшую сторону от людей в других странах. Украинцы часто более трудолюбивы и добросовестны, чем многие из тех, с кем наши люди пересекаются, когда путешествуют по миру.

Ответы просты. Если управление общественным и отношения внутри громад еще не развиты должным образом, то и в базовых вопросах, таких как утилизация мусора, может быть полный беспорядок. Если экономические отношения на протяжении десятилетий напоминали то, что называют "кумовским капитализмом", и были сосредоточены на коррумпированном перераспределении общественных ресурсов, то и разговоры о защите прав работников или о фискальном порядке наталкиваются на справедливые замечания к тем, кто представляет государство: а где гарантии того, что вы не хотите просто зажать предпринимателей?

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Транспортная сфера — это всегда отражение того, о чем на самом деле беспокоятся те, кто управляет страной или отдельным городом. Почему вот даже в Киеве базовый транспорт до сих пор — маршрутки? Ответ — коррупция. Такой же ответ и на наши болезненные вопросы о транспорте. И о хроническом дефиците аэропортовой инфраструктуры, и о "доении" Укрзализныци на протяжении десятков лет, и о схемах с растаможиванием авто, которые пережили очень разных премьеров, и о задержке до 2020 года реального развития концессий…

[ + – ] Транспортная сфера — это всегда отражение того, о чем на самом деле беспокоятся те, кто управляет страной или отдельным городом

Качество проведения реформ можно проверить только изменениями в повседневной жизни. Ни одна рейтинговая оценка этого не покажет на сто процентов. Успех децентрализации и потенциал громад определим тогда, когда научимся жить без мусорных "кладов" вдоль дорог. Результативность экономической и социальной политики ощутим, когда будет не только сервис на высоком уровне, но и защита тех, кто этот сервис обеспечивает. А уверенно похвастаться перед иностранцами сможем тогда, когда от коррупции не останется и следа — ни олигархического, ни чиновнического.

Потому что в чем наша национальная мечта? Иметь комфорт и спокойствие в своем доме. А значит, в Украине.