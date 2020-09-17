Украл — сядешь. Почему взяточникам в Украине должно быть больно

Это же просто. Правда? И мы как раз об этом публично договаривались. Что традиционно коррупционного "если зашел на должность, то можешь немного брать в карман государственного, оно не обеднеет", больше не будет.

Может, кто-то не услышал? Поэтому еще раз. Каждый чиновник, министр и депутат должен большими буквами где-то на себе запечатлеть простую истину: если украл — сядешь, если брал взятку — сядешь.

Исключений из этого правила не может быть — для любого лица в нашем государстве. Здесь нет больше "крыш", прикрытий, административных возможностей.

Очень долго классическая политическая и бизнес-система в Украине строилась именно на таких циничных исключениях - чтобы "нужные люди" могли закрыть любые дела. Многих из таких "исключений" каждый украинец знает даже по фамилиям. Они стали политическим бомондом в стране за эти 28 лет.

Если бы в 2019-м не отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение, фактически амнистировав тысячи коррупционеров, сейчас в тюрьмах можно было бы организовывать большие ток-шоу — были бы очень солидные спикеры. Которые, не сомневаюсь, очень красиво рассказывали нам о том, как надо любить страну.

Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особенных нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать "исключением" из этого обещания и вести себя столь вызывающе?

Хочу, чтобы все должностные лица, все депутаты внимательно еще раз посмотрели на себя, на свои дела и запомнили — за взяточничество будет очень больно.

Надеюсь также на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис Генерального прокурора все же услышат общество, и будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти.

Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом — тишина. Это же о приговорах — о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе.

А потому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит.

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