Судебный комитет Конгресса рассмотрит законность импичмента Трампу 4 декабря

2019-11-26 21:54:07

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В слушаниях примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США примет решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря. Об этом сообщает USnews.

Как сообщается, комитет должен рассмотреть вопрос о "высоких преступлениях и проступках", изложенных в Конституции США.

 В слушаниях примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента.

 До этого Комитет по разведке, в котором проходят текущие слушания по делу об импичменте, должен представить доклад о действиях президента Трампа в отношении Украины, в частности о задержке военной помощи и требовании начать расследование в отношении экс-вице-президента Байдена и его сына Хантера.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
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