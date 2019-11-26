Судебный комитет Конгресса рассмотрит законность импичмента Трампу 4 декабря

В слушаниях примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США примет решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря. Об этом сообщает USnews.

Как сообщается, комитет должен рассмотреть вопрос о "высоких преступлениях и проступках", изложенных в Конституции США.

В слушаниях примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента.

До этого Комитет по разведке, в котором проходят текущие слушания по делу об импичменте, должен представить доклад о действиях президента Трампа в отношении Украины, в частности о задержке военной помощи и требовании начать расследование в отношении экс-вице-президента Байдена и его сына Хантера.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.