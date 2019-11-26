"Президент не король". Суд принял важное решение в расследовании импичмента Трампа

Федеральный судья постановил, что сотрудники Белого дома не могут игнорировать повестки в Конгресс

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете. Об этом сообщает ВВС.

Судебное постановление, в первую очередь, касается бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, который был вызван для дачи перед комитетами Палаты представителей США. Он должен был свидетельствовать о попытках Трампа помешать расследованию тогдашнего спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера по поводу вмешательства РФ в выборы. Администрация президента отказалась сотрудничать со следствием по делу об импичменте, дав указания бывшим и действующим чиновникам Белого дома игнорировать повестки.

Но в своем решение федеральный судья США Кетанджи Браун Джексон заявила, что "никто не может быть выше закона".

"Чиновники исполнительной власти не защищены от обязательного участия в процессе импичмента в Конгрессе, даже если нарушением правил напрямую руководит президент", – заявила судья.

Она добавила, что президент "не имеет полномочий" помешать своим подчиненным отвечать на повестки в Конгресс.

"Проще говоря, основной вывод из 250 лет американской истории – президенты не короли", – заявила Джексон.

Также судья подчеркнула, что Макган действительно может ссылаться на привилегии исполнительной власти "где это уместно", чтобы защитит потенциально конфиденциальную информацию.

Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер ожидает, что Макган "будет следовать своим обязательства и незамедлительно предстанет перед Комитетом".

А в Министерстве юстиции США уже заявили, что собираются обжаловать решение суда.

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