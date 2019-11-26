"Президент не король". Суд принял важное решение в расследовании импичмента Трампа
2019-11-26 11:35:00
Федеральный судья постановил, что сотрудники Белого дома не могут игнорировать повестки в Конгресс
Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете. Об этом сообщает ВВС.
Судебное постановление, в первую очередь, касается бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, который был вызван для дачи перед комитетами Палаты представителей США. Он должен был свидетельствовать о попытках Трампа помешать расследованию тогдашнего спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера по поводу вмешательства РФ в выборы. Администрация президента отказалась сотрудничать со следствием по делу об импичменте, дав указания бывшим и действующим чиновникам Белого дома игнорировать повестки.
Но в своем решение федеральный судья США Кетанджи Браун Джексон заявила, что "никто не может быть выше закона".
"Чиновники исполнительной власти не защищены от обязательного участия в процессе импичмента в Конгрессе, даже если нарушением правил напрямую руководит президент", – заявила судья.
Она добавила, что президент "не имеет полномочий" помешать своим подчиненным отвечать на повестки в Конгресс.
"Проще говоря, основной вывод из 250 лет американской истории – президенты не короли", – заявила Джексон.
Также судья подчеркнула, что Макган действительно может ссылаться на привилегии исполнительной власти "где это уместно", чтобы защитит потенциально конфиденциальную информацию.
Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер ожидает, что Макган "будет следовать своим обязательства и незамедлительно предстанет перед Комитетом".
А в Министерстве юстиции США уже заявили, что собираются обжаловать решение суда.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".