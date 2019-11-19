Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман: Мне трижды предлагали возглавить Минобороны Украины

По словам Видмана, предложения поступили от бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка

Сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман в ходе открытых слушаний в Конгрессе США по делу об импичменте президента Трампа заявил, что ему трижды предлагали занять должность министра обороны Украины.

Об этом сообщает CBS News.

Один из членов Комитета по разведке спросил у Видмана не предлагали ли ему стать министром обороны Украины. На что сотрудник нацбезопасности США сообщил, что трижды получал такое предложение от бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка.

"Каждый раз я отмахивался и сообщал об этом своему руководству, а также органам контрразведки", – сообщил он.

Виндман также назвал такое предложение "большой честью", однако заявил, что является американцем и сразу отказался от этих предложений.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.