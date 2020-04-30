Трамп о высоких рейтингах Байдена: Я не верю в опросы

Американский президент обвинил своего вероятного соперника на предстоящих выборах в некомпетентности

Президент США Дональд Трамп сомневается в достоверности высоких рейтингов своего вероятного соперника на будущих президентских выборах Джо Байдена, которые он демонстрирует в последнее время.

Об этом американский лидер сказал в интервью Reuters.

"Я не верю в опросы. Я считаю, что граждане этой страны умные. И я не думаю, что они выбирут некомпетентного человека", – заявил Трамп.

Трамп также раскритиковал политическую карьеру Байдена, который долгое время был Сенатором, а также занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

"Я не имею в виду его некомпетентность, которую он проявляет сейчас. Я имею в виду, что он был некомпетентен в течение 30 лет. Все, что он когда-либо делал, было плохо. Его внешняя политика была катастрофой", – подчеркнул нынешний американский лидер.

Трамп также заявил, что не думает, что предстоящие выборы станут для него тестом, как он справился с эпидемией коронавируса в США.

"Нет, я так не думаю. Я думаю, что они (выборы) станут референдумом по всему, что мы сделали, а мы проделали отличную работу", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, согласится ли он на дебаты с Байденом этой осенью, Трамп ответил: "Конечно".

Он также повторил свое мнение о том, что Байден вряд ли победил на Демократических праймериз, если бы его не поддержал истеблишмент, который не захотел выдвигать Сандерса.

"Он (Байден) не дожжен был побеждать на праймериз, даже за миллионы лет, потому что голоса у Сандерса были отобраны. И я думаю, что на выборах, я получу поддержку многих из тех, кто Сандерса поддерживал", – сказал Трамп.

Последний опрос, проведенный Reuters/Ipsos на этой неделе, показал, что Байдена сейчас поддерживают 44% избирателей, в то время как за Трампа готовы отдать свои голоса 40% американцев. Еще более критическая ситуация для действующего президента сложилась в важных штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые обеспечили ему победу в 2016 году. Там за Байдена готовы проголосовать 45%, а за Трампа – 39%.

Как ранее сообщал Фокус:

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