"Мы должны вернуть Белый дом": Хиллари Клинтон поддержала Байдена в президентской гонке

Бывший госсекретарь США назвала Байдена своим другом, отметив, что к президентским выборам он готовился всю свою жизнь

Проигравшая президентские выборы в 2016 году бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон официально заявила, что будет поддерживать Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом она сказала во время виртуальной встречи с Байденом, посвященной борьбе с коронавирусом, сообщает CNN.

"Я хочу добавить свой голос ко многим тем, кто хочет чтобы Вы были нашим президентом", – обратилась она к Байдену.

Клинтан назвала Байдена своим другом, отметив, что к этому ответственному моменту (президентским выборам) он готовился всю свою жизнь. Она снова повторила, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп не готов быть главнокомандующим и просто выполняет эту роль на телевидении.

"Я была не только коллегой Джо, я была его другом, и я хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас. Мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать этого человека, которого мы хотим вернуть в Белый дом, чтобы покончить с игнорированием американских ценностей, американских институтов и законов", – отметила Клинтон.

Затем в своем Twitter она развила и тему борьбы с эпидемией.

"Я бы хотела, чтобы Джо Байден был в Овальном кабинете прямо сейчас. Американцы заслуживают президента, который будет бороться с кризисом Covid-19 с состраданием, компетентностью и уважением к науке, которая нам необходима для спасения жизней и возрождения экономики", – написала Клинтон.

Публичная поддержка Байдена со стороны Клинтон , пишет издание, может помочь Республиканцам воссоздать стратегию, которая привела к победе Трампа четыре года назад.

"Не бывает большей концентрации Демократического эстэблишмента, чем Джо Байден и Хиллари Клинтон вместе", – заявил руководитель кампании Трампа Брэд Парскал.

"Президент Трамп победил ее однажды, и теперь он победит ее выбранного кандидата", – добавил он.

Напомним, Джо Байден заявил, что Дональд Трамп попытается отсрочить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.