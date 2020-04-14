"Есть характер и опыт". Обама поддержал Байдена на выборах президента США
2020-04-14 22:31:00
Обама уверен, что у Байдена есть все качества, "которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время"
Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", – сказал он.
Обама уверен, что у Байдена есть все качества, "которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время".
"У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", – заявил Обама.
Экс-лидер США признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".
"Он стал близким другом", – сказал Обама.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в среду, 8 апреля, завершил свою президентскую кампанию.
- Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Демократическая партия США отложила съезд, на котором должен быть назван кандидат на пост президента. Мероприятие перенесли с июля на август. Теперь оно должно начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин.