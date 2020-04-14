"Есть характер и опыт". Обама поддержал Байдена на выборах президента США

Обама уверен, что у Байдена есть все качества, "которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время"

Экс-президент США Барак Обама официально поддержал кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы страны.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Я с гордостью поддерживаю моего друга Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов", – сказал он.

Обама уверен, что у Байдена есть все качества, "которые мы хотим видеть в президенте в настоящее время".

"У Джо есть характер и опыт, чтобы провести нас через самые трудные времена и излечить нас", – заявил Обама.

Экс-лидер США признался, что решение назначить Байдена своим заместителем было "одним из самых лучших решений".

"Он стал близким другом", – сказал Обама.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в среду, 8 апреля, завершил свою президентскую кампанию.