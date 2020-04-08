Сандерс вышел из президентской гонки

Борьба внутри Демократической партии закончилась в период эпидемии коронавируса

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в среду, 8 апреля, завершил свою президентскую кампанию. Теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента в ноябре.

Об этом сообщает CNN.

О своем решении политик объявил в телефонном разговоре с представителями своего штаба.

Решение завершить предвыборную кампанию Сандерс принял после нескольких поражений на праймериз Демократической партии. Если начало его кампании проходило довольно успешно (в феврале он победил в трех штатах), то потом фортуна от него отвернулась.

В конце февраля Байден победил в Южной Каролине, и этот успех сплотил умеренных избирателей вокруг бывшего вице-президента. В последующих праймериз Байден обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине.

Борьба внутри Демократической партии закончилась в период эпидемии коронавируса, которая вынудила многие штаты отложить свои первичные выборы.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Демократическая партия США отложила съезд, на котором должен быть назван кандидат на пост президента. Мероприятие перенесли с июля на август. Теперь оно должно начаться 17 августа в Милуоки, штат Висконсин.