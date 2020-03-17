Байден получил очередную победу на праймериз в штате Вашингтон

Ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена – сенатор Берни Сандерс

В США продолжается политическая борьба за выдвижение кандидатов на пост президента, несмотря на пандемию коронавируса Covid-19. Лидер среди претендентов от демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден получил очередную победу на первичных выборах в штате Вашингтон, сообщает The New York Times.

Несмотря на то, что обработка бюллетеней еще продолжается, по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс – примерно 36%.

На национальный съезд представителей демократов, которые будут голосовать за партийного кандидата в президенты, отправятся 89 делегатов.

Ожидалось, что победу в Вашингтоне одержит главный оппонент Байдена – сенатор Берни Сандерс. На прошлых выборах, в 2016 году, на праймериз в этом штате Сандерс набрал две трети голосов.

Отметим, что неделю назад, во второй "супервторник" 10 марта, Байден победил в штатах Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс одержал победу в Северной Дакоте.

Что бы стать кандидатом в президенты претенденту от Демократической партии на праймериз нужно собрать 1 990 голосов среди 3 979 делегатов.

Как ранее сообщал Фокус:

Джо Байден в первый "супервторник" 3 марта победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.

Ранее Байден впервые одержал победу на праймериз штате Южная Каролина.