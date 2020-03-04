После "супервторника" Блумберг снял свою кандидатуру в пользу Байдена

По словам американского миллиардера, главное сейчас – победить Трампа

Американский миллиардер Майкл Блумберг, который до недавнего времени считался основным претендентом среди демократов на выдвижение в кандидаты на пост президента США, снял свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Об этом сообщает USA Today.

"Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который присоединился к избирательной кампании 2020 года в конце ноября, завершил свое участие в президентской гонке", – сообщило издание со ссылкой на представителей кампании Блумберга.

После окончания праймериз в "супервторник" Блумберг заявил, что его дальнейшее участие в президентской гонке усложнит демократам добиться победы над Дональдом Трампом.

"После вчерашних результатов (праймериза в "супервторник") пути к выдвижению моей кандидатуры больше не существует. Но я отчетливо вижу главную цель: победить в ноябре. Не для меня, а для страны. И поэтому, даже если я больше не кандидат, я не сверну с пути политической борьбы, самой важной в моей жизни", – сказал Блумберг.

Он заявил, что в дальнейшем будет поддерживать Джо Байдена, который неожиданно победил в большинстве штатов на праймериз в "супервторник" 3 марта.

"Я всегда верил, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения всех вокруг фигуры, которая может сделать это лучше всех. После вчерашнего голосования стало ясно, что этой фигурой является мой друг и великий американец Джо Байден", – сказал Блумберг.

Байден, в ответ на эти слова, поблагодарил Блумберга за его "неустанную работу по всему, начиная с реформы безопасности оружия и заканчивая изменениями климата".

"Эта гонка больше, чем быть кандидатом, и больше, чем политика", – написал Байден в Twitter.

"Речь идет о победе над Дональдом Трампом, и с вашей помощью мы это сделаем", – добавил он.

Состояние 78-летнего Блумберга, по оценкам Forbes, оценивается в более чем 64 млрд долл. Его президентскую кампанию уже называют самой дорогой за все времена, несмотря на то, что он рано выбыл. Так, рекламная фирма Advertising Analytics заявила, что расходы миллиардера за этот период составили более 338 млн долл., что даже больше, чем кампания Барака Обамы в 2012 году.

Блумберг использовал свое состояние, чтобы попытаться прорваться в гонке, несмотря на позднее начало его кампании. Большую часть своих финансовых ресурсов Блумберг вложил в супервторник 3 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

Джо Байден лидирует на праймериз (первичных выборах) демократов по выдвижению делегатов на национальный съезд. По предварительным данным, в "супервторник" 3 марта он победил в Вирджинии, Северной Каролине, Алабаме Оклахоме, Теннеси, Миннесоте и Массачусетсе и Техасе.